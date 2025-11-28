Taylor Swift fue testigo de cómo Ryan Reynolds explotó contra Justin Baldoni

La cantante Taylor Swift y el actor Hugh Jackman habrían estado presentes durante una fuerte discusión entre Ryan Reynolds y Justin Baldoni, de acuerdo con información revelada en documentos judiciales reseñados por Page Six. El incidente forma parte de la batalla legal en curso entre Blake Lively y Baldoni.

La discusión en Nueva York

Según los documentos, Reynolds reprendió a Baldoni por “avergonzar a Blake Lively por su peso”. El altercado ocurrió el 25 de abril de 2023 en el apartamento de la pareja en Nueva York, tal como reseñó People. En ese momento, Reynolds le habría dicho a Baldoni que era “horrible” preguntar sobre el peso de una mujer.

Lively y Reynolds, casados desde 2012, acusaron al actor de “avergonzar a Lively por su peso”. Baldoni, de 41 años, se sintió “completamente avergonzado” y se disculpó entre lágrimas.

La presencia de Taylor Swift y Hugh Jackman

Los documentos señalan que Swift y Jackman estaban presentes cuando ocurrió la discusión. TMZ informó previamente que Swift acudió al apartamento de Lively a la hora indicada por la actriz, sin saber que Baldoni también estaría allí.

Una fuente aseguró a TMZ que Swift creía que Lively manipuló las horas de llegada para que la cantante llegara antes que Baldoni se fuera del apartamento. Swift no intervino en la discusión y solo comentó que estaba emocionada por el estreno de “It Ends With Us”, película que Lively y Baldoni protagonizaron.

La demanda de Baldoni

En su demanda, que posteriormente fue desestimada, Baldoni alegó que Lively utilizó su amistad con Swift como arma. También afirmó que se publicaron mensajes de texto en los que Lively se refería a Reynolds y Swift como sus “dragones”.

“El mensaje no pudo haber sido más claro”, decía la demanda. “Baldoni no solo lidiaba con Lively. También se enfrentaba a sus ‘dragones’, dos de las celebridades más influyentes y ricas del mundo, quienes no temieron hacerle las cosas muy difíciles”.

Distanciamiento entre Swift y Lively

Una fuente reveló a Page Six que Swift y Lively se han distanciado desde el conflicto legal con Baldoni: “No han tenido contacto”. Otra fuente añadió que Swift se sintió “utilizada” por Lively.

“Taylor realmente desearía que Blake no la hubiera metido en esta situación”, afirmó la fuente. “Son amigas desde hace años y Taylor valora mucho las amistades auténticas, pero en este momento no puede evitar sentirse utilizada”.