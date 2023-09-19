Test: ¿Templario o Assassin? Descúbrelo en el Animus

La rivalidad entre templarios y asesinos es bastante clara, a lo largo de la historia estos dos bandos se han enfrentado para perseguir sus respectivas motivaciones. Pero si eres nuevo en esto déjame darte un rápido repaso para que sepas las consecuencias de los resultados de este test.

¿Quiénes son los Templarios?

Esta orden se guía por principios muy bien definidos, cada persona que forma parte de los templarios está buscando la perfección en el mundo, están convencidos que la naturaleza del ser humano siempre tiende a ser mala, corrupta, y que gracias a esto no hay posibilidad de que las personas aprendamos a formar un mundo más civilizado, utópico, por lo que les parece que la única solución que tienen para formar un mundo de paz es imponiendo un nuevo orden a lo largo de todo el mundo, un mundo en donde las personas sean guiadas por un grupo selecto de gente iluminada, que serían los mismos templarios a la cabeza del poder mundial.

Creen que la libertad y, por lo tanto, el libre albedrío son las principales razones por las que hay tanta barbarie a lo largo de cada continente, así que tienen como meta imponer disciplina y moderación, bajo su yugo, en donde serían capaces de las cosas más atroces con tal de mantener el orden tal y como ellos lo creen y quieren.

¿Quiénes son los Assassin?

Por el contrario a sus enemigos, el credo de asesinos debe cumplir al pie de la letra un par de preceptos que se han mantenido a lo largo de la historia, guiados a través de una serie de creencias que van en sentido contrario al de los templarios, pues los asesinos creen que la forma de llegar a la paz y la utopía mundial es a través del aprendizaje, confían que la humanidad es lo suficientemente capaz de desarrollarse y que no precisamente la maldad es inherente a la raza humana. Tal cual como una de sus más famosas frases dice: "nada es real, todo está permitido", los assassin saben que el ser humano es imperfecto por lo cual es imposible alcanzar una verdad absoluta por la que todos los hombres y mujeres sean regidos.

Ellos rechazan por completo la guía o la ideología impuesta, pues piensan que la sabiduría se alcanza de manera individual a través de las creencias y vivencias individuales, por lo que cada quien obtiene su propia verdad, esto claro sin dejar de lado la justicia.

Ahora que lo sabes, prepárate para responder el test que te hará saber si serías parte de la Orden Templaria o si estarías dentro del Credo de los Asesinos, así que piensa bien antes de responder y recuerda que nada es real, todo está permitido. No te pierdas Assassin's Creed, este sábado 23 de septiembre a través de la pantalla del canal correcto, Azteca 7.