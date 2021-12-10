Test de lomitos que se parecen a sus dueños, ¿cómo es el tuyo?

¿Tienes algún perrito en casa y de repente has notado que se comporta como tú o te sigue a todos lados? Entonces este test es para ti, pues aquí descubrirás la personalidad de tu mascota: si es como Hachiko, como alguno de los Super Buddies, como Max o como Bella (de Superagente Canino y Huellas A Mi Casa), porque sí… ¡todo se parece a su dueño, aunque no lo creas!

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