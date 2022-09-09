TEST | Descubre tu vocación dentro del circo de los hermanos Medici.

El circo es un lugar emblemático en el que chicos y grandes se han divertido desde el inicio de los tiempos, y todos alguna vez hemos soñado en ser parte de uno, ¡así que prepárate para descubrir cuál sería tu papel dentro del circo!

La magia puede hacer realidad cualquier sueño, incluso, hacer posible lo imposible: como ver a un elefante volar. El Estreno Platinum de Dumbo estará lleno de ternura y nostalgia.

Ya que andas por acá checa este contenido de Dumbo que te volará la cabeza.

¿Qué papel tendrías tú en esta historia? ¡Responde este test y descúbrelo!

Compárteme tu resultado en redes con el hashtag #DumboMeRecuerda y disfruta de mi Estreno Platinum este domingo 11 de septiembre solo por la pantalla de Azteca 7.

