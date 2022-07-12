TEST: Muéstrame tu personalidad y te digo qué tipo de superhéroe serías.

Por cierto, debes de prepararte desde ahorita porque no te puedes perder por nada del mundo el estreno Platinum de Liga de la Justicia sólo por Azteca 7 este domingo 17 de julio.

Ahora, siguiendo con el test, mm… a ver, a ver, ¡vamos a ver! La verdad es que cada vez que veo alguna película de superhéroes me quedo pensando en cuál es el más fuerte, cuál tiene los mejores poderes y te aseguro que tú como yo también te lo has preguntado. Es por esto que esta vez te traemos un divertido test que te ayudará a descifrar tu verdadera personalidad de superhéroe.

Este test está diseñado totalmente con base en tus gustos, cualidades y sí, ¡hasta en tus características astrológicas! ¿Te lo imaginabas? Seguro que sí, ¡típico de Capricornio!

Así que, ¿qué esperas? da click y empieza esta travesía hacia tu verdadera y poderosa personalidad.

En la Liga de la Justicia tenemos diferentes tipos de superhéroes, tenemos Atlanteanos, capaces de respirar bajo el agua, entre otras grandes características. Seguimos con las Amazonas, mujeres fuertes y aguerridas. También tenemos a seres de otro mundo, capaces de sobrevivir a todo tipo de ataques. Además de los ya mencionados no podemos olvidarnos de los superhéroes que su fuerte es la tecnología y ciencia.

Sin duda, cada uno tiene lo suyo y sus fortalezas no se igualan entre uno y otro, ¿listo para defender al mundo con tu nueva personalidad? Haz click y cuéntanos cuál fue tu resultado por medio de nuestras redes sociales con el #CualEsTuPoder.



Por cierto, te esperamos el domingo 17 de julio para nuestro estreno Platinum de Liga de la Justicia, sólo por Azteca 7, ¡el canal correcto!