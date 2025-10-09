¡Ha vuelto! Tom Holland ha regresado a las filmaciones de “Spider-Man: Brand New Day” ¿Se retrasará el estreno? Esto es lo que se sabe

Este jueves 09 de octubre se logró ver de nuevo a Tom Holland en el set de filmación de “Spider-Man: Brand New Day” luego de haber estado en recuperación varias semanas debido a un accidente que sufrió dentro de este proyecto cinematográfico, dejando varias dudas sobre la continuidad de los planes de su próximo estreno.

Fue desde el pasado viernes 19 de septiembre que se reportó que Holland había sido internado de emergencia tras sufrir una contusión cerebral dentro de las filmaciones de la próxima entrega del UCM de Spider-Man, misma que está siendo realizada en los estudios Leavesden, ubicados en Watford, Inglaterra, lo que despertó todo tipo de interrogantes dentro de los fans de Marvel y del actor.

¿Qué fue lo que le pasó a Tom Holland?

De acuerdo con los reportes relvados, se sabe que mientras el actor realizaba una de las acrobacias que caracterizan al superhéroe, Tom Holland tuvo una caída que le provocó un golpe en la cabeza por lo que inmediatamente detuvieron la producción y el actor fue trasladado al hospital.

El padre del joven actor, aclaró hace unos días que el incidente no fue tan grave como algunos medios lo habían reportado e incluso aclaró que la lesión fue leve, aunque sí se tuvieron los respectivos cuidados al tratarse de una zona delicada.

¿Se retrasará la película de Spider-Man?

A pesar de este accidente que detuvo las filmaciones por tres semanas, de momento no hay señales por parte de Sony Pictures que indiquen que el estreno de la película se haya reprogramado, siendo julio del 2026 cuando por fin podremos ver esta nueva entrega que nos mostrará la continuación de Peter Parker.

La expectativa por “Spider Man: Brand New Day”, son muy grandes dentro del fandom, pues “No Way Home” fue toda una bomba para los fans de este personaje arácnido y se espera que esta película sea el regreso de Marvel a la línea que tiene acostumbrados a sus seguidores.