Toy Story: Recrean épica escena de Woody y Buzz Lightyear colgados en la camioneta; se vuelve viral en TikTok.

Toy Story se convirtió en una de las películas más queridas por parte de millones de personas en todo el mundo. El filme se metió en el corazón de chicos y grandes, quienes recordaron su infancia a través de graciosos juguetes en el cuarto de ‘Andy’.

La cinta, estrenada en 1995, nos regaló múltiples escenas que se quedaron en el corazón de todo México. Woody, Buzz Lightyear y la vaquerita Jessie protagonizaron divertidos momentos en compañía de sus otros amigos de plástico.

Toy Story continúa dando de qué hablar en pleno 2021, pues múltiples fanáticos no pueden desprenderse de la icónica serie de películas que destaca valores como la amistad, la solidaridad y hasta el trabajo en equipo.

El éxito de esta producción de Pixar trascendió con el paso del tiempo, pues posteriormente se convirtió en una saga de cuatro películas que llenaron de alegría millones de hogares en todo el mundo.

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Fanáticos recuerdan épica escena de Toy Story

Recientemente, usuarios de las redes sociales compartieron un icónico momento que sucedió en las carreteras de Estados Unidos. Y es que, un camión fue visto con Woody y Buzz Lightyear colgados en la parte inferior.

Recordemos que, en la primera entrega de la cinta animada, los mencionados muñecos intentan subir juntos al camión de mudanza. Esta escena se convirtió en una de las más valiosas, pues dio paso a la entrañable amistad entre Woody y Buzz Lightyear.

Fue en la red social más popular del momento TikTok, donde una internauta viralizó el video de un chofer manejando con dos juguetes de Toy Story colgados en su vehículo.

El momento conmovió a millones de personas, pues también sonó la mítica canción ‘Yo Soy Tu Amigo Fiel’, mientras el camión avanzó hacia un rumbo desconocido.

El clip viral ganó millones de reproducciones y comentarios por parte de fanáticos de la querida película de Pixar. Por si fuera poco, algunos admiradores también confesaron sus ganas de crear un ‘challenge’ para colgar sus propios muñecos debajo de sus automóviles.

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