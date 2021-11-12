Disney presenta el primer tráiler de la nueva película de La Era de Hielo.

Cuando creíamos que las grandes noticias en el cine habían terminado, llega el nuevo tráiler de La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck.

En el marco del aniversario de Disney Plus, la compañía anunció la premisa de la saga que arrancó en 2002, donde fuimos testigos de las aventuras de Manny, Sid y Diego.

Sin embargo, en la nueva cinta los protagonistas serán Crash y Eddie, quienes harán de las suyas en el Mundo Pérdido.

Los actores que prestarán sus voces en La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck serán Seann William Scott y Josh Peck como Crash y Eddie respectivamente, además de Simon Pegg como Buck.

Simon Pegg, protagonista de Muertos de risa, realizó un video promocional para adelantar las novedades de la saga que marcó a toda una generación.

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¿Cuándo se estrena La Era de Hielo: Las Aventuras de Buck?

La película se estrenará el 28 de enero de 2022 en Disney Plus, después del cierre de Blue Sky Studios y la compra de Fox por parte de Disney que se dio hace unos años.

“Una nueva aventura prehistórica de una saga con mucha historia”, subraya una leyenda en el tráiler oficial de la sexta película de la franquicia.

Recordemos que La Era de Hielo fue una de las películas animadas más exitosas de 2002, donde pudimos ser testigos de las aventuras de Manny y Sid en la misión de regresar a un bebé perdido a sus padres.

Las cosas se complican con la llegada de Diego, un tigre dientes de sable que trata de llevarse al menor. Una historia que se metió en el corazón de millones de cinéfilos en todo el mundo.

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