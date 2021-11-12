¿Qué personajes secundarios de Pixar merecen su propia película?

Las películas de Pixar se caracterizan por tener un sinfín de personajes, muchos de ellos son interesantes, pero tienen poco peso en la trama, por lo que nos quedamos con las ganas de saber más sobre ellos.

A continuación proponemos una lista de aquellos secundarios que merecerían su propia cinta.

Dug - Up

"Hola, soy Dug, acabo de conocerte y te quiero", suele decir el tierno can; sin duda sería bueno una película en la que nos cuenten cómo fue su vida antes de encontrarse con Carl y Russel.

Bing Bong - Intensamente

Ver partir al amigo imaginario de Riley en Intensamente fue triste porque al parecer vivió muchas aventuras fantásticas, por lo que queda la duda de cómo y por qué lo creó.

Bruce, Ancla y Chuck - Buscando a Nemo

Dory ya tuvo su propia película, pero los siguientes personajes secundarios merecen su filme. Intriga la historia del por qué Bruce no conoció a su padre y por qué están en el club de los que no comen peces.

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Fred - Grandes Héroes

Es líder de la pandilla de Grandes Héroes que ama la ciencia y los cómics; además es hijo de una versión animada de Stan Lee, por lo que tiene una historia muy interesante

Baymax- Grandes Héroes

Este personaje se ha robado el corazón de muchos y aunque es el "personaje principal", sería increíble verlo solo, salvando y curando al mundo.

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