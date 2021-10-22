Esta es la teoría más perturbadora de Toy Story 3.

Las teorías de Toy Story continúan dando de qué hablar entre millones de cinéfilos, quienes han descubierto secretos de Woody, Buzz Lightyear, Andy, Bonnie y otros personajes.

Sin embargo, poco se habla de dos épicos juguetes amados por millones de niñas en todo el mundo: Barbie y Ken, quienes son amantes de la moda y el glamour.

A lo largo de la saga Toy Story, la pareja de muñecos de ropa intercambiable aparece para llenar de diversión la pantalla grande.

Por si fuera poco, estos personajes también han sido víctimas de múltiples teorías que son consideradas “perturbadoras” por los fanáticos de Toy Story.

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Descubre la aterradora teoría que involucra a Barbie y Ken

La cuenta de TikTok ConspiFiles asegura que Ken desaparece a todas las Barbies que llegan a la guardería Sunnyside.

En la película Toy Story 3 se puede ver a Ken presumiendo su grande casa de los años ochenta, donde acumula grandes cantidades de ropa.

La teoría sugiere que los muñecos Ken no cuentan con tanta ropa incluida, por lo que el juguete de plástico desaparece a las muñecas Barbie para quedarse con sus zapatos, abrigos y accesorios.

La cuenta ConspiFiles asegura que todas las muñecas se encuentran en el salón mariposa, aquel aterrador lugar donde habitan los juguetes más malvados de la guardería Sunnyside.

Recordemos que el salón mariposa es uno de los lugares más perturbadores y así lo menciona el mismo marciano de Toy Story 3.

Son carnadas para niños y desechables; con suerte lograrán sobrevivir...

Además, Ken se enamora de Barbie en la película de Toy Story 3, por lo que evita a toda costa que vaya al salón mariposa.

Ken salva a la muñeca amante de la moda de ser destruida a manos de los niños más traviesos de la guardería Sunnyside.

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