Toy Story: Los datos que no sabías a 27 años del estreno de la película.

Ha sido una de las producciones más destacadas que se han hecho en los últimos años y su vigencia, tan entendible como esperable a la fecha, no deja de sorprender. Dicho esto, siempre hay algunos aspectos que vale la pena conocer y en esta ocasión hay que hablar de los datos que no sabías a 27 años del estreno de Toy Story.

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El largometraje fue un antes y un después en el mundo de las películas animadas como también para Pixar, la compañía que estuvo a cargo de la producción del film.

Los logros fueron muchos: además del notorio éxito que tuvo en taquilla también contó con un gran nivel de aceptación entre los críticos como sigue siendo muy vista a la fecha, algo que no es para nada común para cualquier realización y esto habla, con total contundencia, que Toy Story no deja de envejecer bien.

¿Cuáles son los datos que no sabías a 27 años del estreno de Toy Story? Como bien lo indican los cálculos, Toy Story fue estrenada en 1995 y fue la película más taquillera de ese año superando a otros grandes éxitos como Corazón Valiente, Apollo 13, Sensatez y Sensibilidad, entre otros. La cifra que recaudó fue abismal ya que los ingresos fueron superiores a los 350 millones de dólares.



Siguiendo con los datos llamativos, la idea original era un largometraje debido a que John Lasseter, animador, director de cine, productor y miembro fundador de los estudios Pixar, no pensaba en crear un largometraje con Toy Story.



La historia estaba pensada para ser un cortometraje de televisión; sin embargo, se aventuraron un poco más y lograron darnos esta joya del cine.

Y finalmente, con Toy Story sucedió algo increíble y eso fue que fue la primera película animada de la historia en obtener tres nominaciones al Oscar por Mejor Guión, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original.

Es justo decir que podría haber tenido otras tantas más, algo digno de destacar si consideramos que otros films de ese año no eran particularmente buenos.

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Así y todo, a pesar de que no se alzaron con los premios que podría haber merecido, la realidad es que la película ha conquistado a muchas generaciones y los 27 años que han pasado lo demuestran plenamente.

