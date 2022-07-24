VIDEO: La teoría que revela que el Oloroso Pete no es un villano.

La película se ha constituido en uno de los grandes clásicos de la historia del cine animado y como tal ha llevado a que haya todo tipo de suposiciones sobre sus personajes y en esta oportunidad te compartiremos una teoría que revela que el Oloroso Pete no es un villano.

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El famoso némesis se caracteriza por ser reconocido como uno de los antagónicos en la serie junto con Zurg y que solo aparece en Toy Story 2. En ella espera en el apartamento de Al, todavía en su embalaje, a que se complete su colección para ser expuesto en el Gran Museo de juguetes de Tokio, su mayor deseo después de ver cómo los niños elegían otros juguetes en vez de a él, por lo que jamás tuvo dueño.

Es por este motivo por el que, cuando Woody, Tiro al Blanco y Jessie quieren regresar al cuarto de Andy, sale de su caja para impedírselo, convirtiéndose en antagonista. Odia a Buzz Lightyear y todo lo relacionado con astronautas, mencionando que fueron la causa de que los niños dejaran de interesarse en la temática de vaqueros. Gracias a la ayuda de Buzz y los demás juguetes, Capataz acaba en la mochila de Amy.

¿Cuál es la teoría que revela que el Oloroso Pete no es un villano? En Tik Tok Luis Velody dio su punto de vista al comentar que Woody quería estar con Andy para siempre como consecuentemente le dijo que fueran al museo debido a que ese personaje iba a ignorarlos después.



También comentó que los niños los destruirían y tuvo razón y por eso tuvieron que huir como a su vez terminaron perdiendo muchas cosas. Por otra parte, resaltó el hecho de que finalizaron en un basurero, pero para su fortuna se salvaron de pasar mucho tiempo en el lugar.



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Hay mucha gente que coincidió con ese punto de vista como a su vez que les sorprendió la asociación. En definitiva, el hecho no remarca más que Toy Story sigue siendo una película popular hoy en día como que envejece muy bien al conquistar cada vez más generaciones.