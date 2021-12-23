Conductor recrea escena de Toy Story con Woody y Buzz. (VIDEO)

Sin duda, Toy Story es una de las cintas animadas más emblemáticas en la historia del cine, pues ha dejado momentos épicos para la historia, tal es el caso de la escena de Woody y Buzz Lightyear colgados de un camión, misma que recientemente ha sido recreada de una manera muy divertida en un video de TikTok.

Un conductor de tráiler rindió tributo a una de las películas animadas más exitosas de Pixar al recrear la emblemática escena del vaquero y el astronauta Buzz colgados de la parte trasera de un camión.

En el visual se logra ver cómo el dueño del vehículo de carga colocó a Woody y Buzz colgados del parachoques, tal y como ocurrió en la primera entrega de la película con el camión de mudanzas.

Los fanáticos de la saga hicieron que el video superar las 150 mil visualizaciones, pues la creatividad del chofer se popularizó a las pocas horas de la publicación del clip.

El simpático momento fue compartido en la red social TikTok por un conductor que viajaba por una carretera y vio a los personajes de Toy Story en la parte trasera de un vehículo. Sin duda, un momento épico para los cinéfilos fans de la saga.

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Internautas celebran recreación de Toy Story

Toy Story se ha convertido en una de las cintas más memorables de la historia por sus inigualables personajes y lo original de la trama de juguetes que cobran vida.

“Creo que he visto todo en la vida”, “Excelente. Muy buen humor e imaginación”, “Esa es la actitud. Salir de la rutina”, “No olvida su niñez. Muy bien por el trailero”, “Por qué el que grabó no ayudó a Woody”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

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