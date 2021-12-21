Así luce en la actualidad el elenco de Una esposa de mentira.

Una de las grandes producciones que marcó la carrera del actor de comedia Adam Sandler, fue Una esposa de mentira, donde comparte pantalla con la multifacética Jennifer Aniston.

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La película llegó a la pantalla grande en 2011 y desde ese momento se convirtió en una de las preferidas de los millones de fans en el mundo.

La producción nos narra la historia del exitoso doctor Danny Maccabee, quien es un cirujano plástico que no tiene suerte en el amor, pero se enamora de una joven por lo que recurre a su asistente para poder impresionarla haciéndola pasar como su esposa.

Al final, se queda con Katherine, papel interpretado por Jennifer Aniston. A lo largo de la película se puede disfrutar del gran talento actoral que tiene Adam Sandler para hacer comedias románticas.

Los detalles de la popular película

Una esposa de mentira se encuentra inspirada en la obra francesa Fleur de Cactus de 1969, misma que fue un éxito en ese momento.

Para esta ocasión Adam Sandler, fue dirigido por tercera ocasión por el director Dennis Dugan, quien dio como resultado una gran película estelarizada por el comediante y Jennifer Aniston.

El gran elenco que logró reunir la cinta

El filme tuvo como protagonistas a Adam Sandler y Jennifer Aniston, pero también contó con el talento y la belleza de Nicole Kidman, la modelo de pasarelas Brooklyn Decker y el músico Dave Mattews.

En papeles más secundarios estuvieron Rachel Dratch, Nick Swardson, Bailee Madison y Griffin Gluck.

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A diez años de su lanzamiento, la película sigue siendo una de las favoritas, por eso a continuación te dejamos las fotos de cómo lucen en la actualidad los protagonistas.