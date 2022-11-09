VIDEO: La habitación de Toy Story desde la perspectiva de Woody y Buzz.

Los fans de esta película pueden darse un gran gusto ya que hay un video que especifíca cómo puedes visitar la habitación de Toy Story desde la perspectiva de Woody, Buzz y sus amigos.

La pasión por esta produccción se ha mantenido con el paso del tiempo y recientemente las cosas han llegado a un nuevo nivel debido a que se ha hecho una réplica exacta de un espacio de la película para una experiencia inmersiva que también toma otros filmes clásicos del Mundo Pixar.

¿Cómo es la habitación de Toy Story que puedes visitar desde la perspectiva de Woody, Buzz y sus amigos?

La novedad ha provenido de Twitter donde esta semana se publicó un tweet que se convirtió en un éxito inmediato: en una habitación inmensamente grande y espaciosa, se ve cómo las personas tienen el tamaño de los juguetes, verdaderos protagonistas.

Vale destacar que esta gran idea fue muy bien implementada si tenemos en cuenta que fue pensada para que el punto de vista al ingresar no sea el tradicional debido a que evidentemente no tendría gracia. Las personas al entrar pueden sentirse los diminutos protagonistas de este clásico.

No tiene por qué sorprender esto pero el video logró una popularidad enorme en redes sociales (sumando más de 3 millones de reproducciones), algo que es más que esperable desde la considerable popularidad de esta realización como también desde lo bien hecho que está. Puertas gigantes, camas, estantes que los duplican en altura, y hasta figuras de los personajes de Toy Story a escala humana, como el famoso Buzz Lightyear adornan a esta invención que sin duda alguna está a la altura de lo que es esta saga como también ayuda a que la película sea más y más famosa con el correr del tiempo.

