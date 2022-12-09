Toy Story: El perturbador detalle que une a la película con Monsters Inc.

Hablar de esta producción es mencionar a una de las más icónicas en la rama de la animación así como una que ha sido un antes y un después para muchas generaciones que adquirieron pertenencia y alegría con esta película. Dicho esto, hay que hablar del perturbador detalle que une a Toy Story con Monsters Inc.

La realización de Pixar también sirvió mucho para esta productora que pudo presumir de su primer gran hit como también tuvo un destino que cambió para siempre gracias a esto. Además hay que mencionar que fue la primera animada plenamente por computadora. Por supuesto que de aquí vino una saga, algo más que entendible si consideramos los buenos resultados obtenidos, como también a pesar del gran andar siempre hubo algún que otro detalle que llamó la atención de sus seguidores y seguidoras. Ahora bien, pasemos a este dato que nos convoca.

¿Cuál es el perturbador detalle que une a Toy Story con Monsters Inc.?

Durante las primeras escenas de Monsters Inc vemos cómo todos los monstruos acuden a la planta y cómo realizan su rutina de sustos. Los asistentes piden una puerta, la preparan, entran los asustadores, asustan a los niños dentro y colectan sus gritos. Ahora, entre los muchos monstruos vemos uno que no puede completar su tarea y sale completamente asustado de una puerta. ‘¿Qué ha pasado?’ le pregunta su asistente a lo que el monstruo le cuenta que un niño casi lo toca. Su amigo le dice que solo tiene seis años a lo que el asustador le responde que podría haber muerto, completamente aterrorizado.

En Toy Story cuando Woody y Buzz son atrapados por Sid, el malvado niño y vecino de Andy, este los lleva a su habitación mientras escapa de su hermana, a quien le robó su muñeca. Allí, vemos como Sid empieza a alterar la muñeca de su hermana en su escritorio, y en la pared junto a él, podemos ver el mismo póster colgado.

A partir de esto es que se puede afirmar que la habitación en la que ingresa el monstruo, es la habitación de Sid, un niño tan malévolo que sería muy capaz de asustar a otra persona, incluso un monstruo. Además, cabe recordar que al final de Toy Story Andy se muda a otra casa en otro vecindario y muchos años más tarde en Toy Story 3 vemos a Sid trabajando en el mismo barrio como basurero, por lo que podría indicar que Sid también se mudó de casa y el motivo por el cual la puerta es distinta y el póster está colocado en otra posición.