Toy Story: ¿Cuál es la verdadera identidad de la mamá de Andy?

Una nueva teoría sobre Toy Story ha dejado a quienes siguen la saga impresionados, pues aseguran que la mamá de Andy, es Emily, anterior dueña de Jessie.

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Y es que, durante un tiempo, un seguidor se puso a recopilar todas las pruebas y descubrió que la teoría tenía mucho sentido.

Esta empieza con el sombrero que normalmente lleva Andy en las películas, pues si lo observamos detalladamente, es considerablemente diferente al de Woody. En Toy Story 2, su madre, conocida como la Sra. Davis, menciona que Woody es un antiguo juguete de la familia.

Tomando en cuenta que Woody ni siquiera sabe que es un objeto de coleccionista, fabricado en los años 50, a diferencia de otros juguetes que conocen bien su origen, es posible que no lo sepa porque forma parte de la familia de Andy desde hace mucho tiempo, pero quizás antes perteneció a su padre.

El sombrero de Jessie

Resulta familiar, ya que es el mismo sombrero rojo con la cinta blanca que lleva Andy. La única diferencia es que el de Jessie tiene otra cinta blanca en el centro.

La historia de Jessie

Recordemos que su dueña Emily creció con ella, más o menos como Andy con Woody. Emily la quería mucho, pero se deshizo de ella cuando creció. Jessie acabó en un almacén durante un tiempo, como confirmó ella misma en la película cuando le da un ataque de pánico por la idea de tener que volver allí.

Mientras en ese recuerdo se observa que hay encima de la cama de Emily, la habitación también parece antigua; quizás de una época anterior al nacimiento de Andy.

Nunca se llega a ver un plano de cerca de la cara de Emily, pero si vemos que tiene el pelo corto, de un tono cobrizo claro.

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Hasta el momento no se sabe el nombre de pila de la madre de Andy, ni el apellido de Emily, pero sin duda esta teoría ha retomado fuerza en los últimos meses.

