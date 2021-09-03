¿Cuáles son las teorías más perturbadoras de Pixar?

Miles de cinéfilos tienen gran aprecio por las películas de Pixar, mismas que se han metido en el corazón del público con su trama, personajes y múltiples valores que inspiran.

Sin embargo, los mismos cinéfilos también se han encargado de crear perturbadoras teorías en torno a las películas animadas más famosas de la pantalla grande. Te contamos algunas.

Enredados

La Madre Gothel es una de las villanas más famosas del mundo Pixar, ya que tiene una personalidad dulce y tierna para engañar a su propia hija Rapunzel. Sin embargo, todos saben que la antagonista solo quiere los poderes de su primogénita a través de su cabellera.

Además, los admiradores de la cinta, aseguran que la Madre Gothel y la bruja de Blancanieves son la misma persona, ya que ambas sienten envidia por la belleza de las princesas.

ToyStory

La primera película de ToyStory nos regaló una de las escenas más emblemáticas: aquella donde Andy cumple años y recibe todo tipo de juguetes a forma de obsequio.

Otra teoría sugiere que Andy en realidad es un clon y los juguetes llegan a su casa para supervisarlo por órdenes del gobierno. Posteriormente, el joven no va a la universidad, sino de vuelta al laboratorio de su creación.

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Buscando a Nemo

Esta película tiene uno de los comienzos más tristes, ya que la mamá de Nemo muere en la primera escena. Una teoría asegura que Nemo también fallece, así que Marlín intenta superar la partida del menor en toda la película.

Según los internautas, Nemo está muerto en resto de la cinta y Marlín enfrenta emociones como la negación, ira, negociación, desesperación y aceptación en todo el filme.

Frozen y Tarzán

Esta es una de las teorías más alocadas del internet, pero que ha cobrado gran relevancia con el paso del tiempo. Y es que, múltiples personas aseguran que Tarzán es el hermano menor de Elsa y Ana, cuyos padres quedan atrapados en un naufragio.

Los padres de Elsa y Ana sobreviven al mencionado naufragio y se instalan en una isla de África donde conciben a Tarzán. Aún esperamos la esperada escena donde el trío de hermanos por fin se encuentra.

Monsters Inc.

Sully es uno de los monstruos favoritos de los cinéfilos, quienes aseguran que su final fue trágico e inesperado. Y es que, en la serie Fiesta Saurus Rex, la pequeñita Bonnie entra al baño y se puede ver un tapete de peluche en colores morado y azul.

La teoría sugiere que Sully falleció y su pelaje fue utilizado para crear objetos de decoración del hogar.

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