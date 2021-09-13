¿Qué pasó con el papá de Andy de Toy Story? Teoría lo revela.

Toy Story es una de las películas más queridas y reconocidas de Pixar, pues su historia nos recuerda aquel niño que todos llevamos dentro y que jamás vamos a dejar atrás.

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Recordemos que está cinta llegó a los cines en 1995. Desde entonces marcó la pauta para las películas animadas e incluso en la actualidad es una de las animaciones preferidas de todas las generaciones.

Las preguntas sobre la cinta

Sin embargo, para los seguidores que han crecido con las entregas de esta saga, hay algunos datos que parecían hacer falta dentro de la historia, como ¿por qué Woody no sabe quién es?, ¿por qué no hay otros juguetes como él? o ¿dónde está el papá de Andy?

A través del canal de YouTube Super Carlin Brothers se tuvo la oportunidad de entrevistar a Mike Mozart, un experto en juguetes que fue consultor para la película de 1995. Él también era un íntimo amigo de Joe Ranft, el guionista de varias de las películas de Pixar, quien falleció en un accidente de auto en 2005.

En la charla, salió a la luz la razón por la que el padre de Andy no aparece. El padre, que también comparte el nombre de su hijo, al parecer sufría de polio cuando era pequeño; no obstante, con un golpe de suerte, hizo el único muñeco Woody que existe.

Días después de obtener al vaquero de juguete, sus padres se ven obligados a quemar todas sus cosas, incluidos los juguetes. Andy (papá) logra rescatar a tres del fuego: el Señor Cara de Papa, Slinky y Woody.

Años más tarde, el padre vuelve a ser atacado por la polio y sintiendo que su muerte es inminente le da una pequeña llave a su hijo para que saque de un armario una cajita donde hay un tesoro, los juguetes.

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El padre de Andy muere antes de que él regrese con la cajita, pero se queda con su posesión más preciada, el famoso juguete Woody. ¿Será cierta esta teoría que revolucionó las redes sociales?

