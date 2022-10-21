De pasante a productor de Toy Story 4: la historia de Jonas Rivera

¿Estás listo? Estoy extremadamente emocionado y feliz por ver de nuevo a mis juguetes favoritos en mi pantalla, ¿ya te enteraste? Este domingo 13 de agosto nos esperan Woody, Buzz, Jessie y Forky con su más reciente aventura en Toy Story 4. No te puedes perder el estreno Platinum por Azteca 7, ¡el canal correcto!

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Por años, Toy Story nos ha acompañado con sus personajes y divertidas aventuras, pero detrás de cada una de las películas, hay todo un equipo de producción que ha hecho posible que lleguen a la pantalla grande.

Toy Story llegó para romper esquemas, y es que fue el primer largometraje animado 100% a computadora, incluso, La Academia reconoció al proyecto gracias a que fue animado con computadora y recibió un premio especial por dicho trabajo.

Una de las personas más importantes dentro del universo de Toy Story y ahora de Pixar, sin duda alguna, es Jonas Rivera, el famoso productor de grandes películas que nos han llenado de gratos momentos. Rivera ha logrado por casi 30 años despegar ideas increíbles y compartir su ingenio con gente que ha logrado trabajos maravillosos.

¿Quién es Jonas Rivera y de que se encarga en Pixar?

Jonas Rivera llegó en 1994 a los estudios Pixar y a pesar de ser reconocido en la actualidad como una de las grandes mentes de la compañía por ser un estupendo productor que nos ha maravillado con su trabajo, Jonas comenzó como todo gran soñador: desde abajo. El pequeño y joven Jonas Rivera entró a Pixar Animations como pasante al mismo tiempo que la primera película de Toy Story estaba siendo producida.

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Rivera fue creciendo y creciendo gracias a sus méritos dentro de Pixar, hasta llegar a ser productor de varias películas de la casa filmográfica. Aunque Jonas Rivera pudo participar mínimamente en la primera entrega de Toy Story mientras era pasante, ahora la diferencia es abismal por el puesto que ocupa. Rivera está orgulloso de su trabajo y de su equipo, pues ha mencionado que hay personas que han trabajado en varias ocasiones de la saga. En la producción estuvo involucrada gente que vio la primera de Toy Story cuando eran niños o adolescentes y que ahora trabajaron en el nuevo filme.

Para ellos representa un trozo de su infancia.

Ciertamente, Jonas Rivera es uno más de los héroes de esta película y que sin alejarse mucho de los personajes, también nos ha dejado una lección enorme: pelear por nuestros sueños y siempre ir por más.

Por mi parte es todo y solo me queda recordarte que Toy Story 4 estará en mi pantalla el domingo 13 de agosto.