Estas son las mejores frases de la película El diablo viste a la moda.

El diablo viste a la moda continúa dando de qué hablar hasta nuestros días. El clásico de moda, revistas y pasarelas es bien recibido por las nuevas generaciones y celebrado por todas las amantes de los dosmil.

La historia de una joven periodista inexperta en la moda tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Andy Sachs está presente en el mundo cinematográfico, debido a su estilo, aprendizaje y retos a lo largo de la película.

El diablo viste a la moda no estaría completa sin la participación de Meryl Streep como Miranda Priestly, temido personaje y directora de la revista Runway, que ganó terreno entre los amantes de la moda.

Emily, Nigel, Nate, James, Lili y otros se ganaron un sólido lugar en la cinta dirigida por David Frankel y estrenada el 22 de septiembre de 2006.

Aunque pasen los años, los cinéfilos continúan recordando las frases más representativas de El diablo viste a la moda. Y es que, la cinta tiene frases que nos recuerdan la cotidianidad en nuestras vidas.

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Estas son las frases más recordadas e icónicas de 'El diablo viste en la moda'

“Si Miranda fuera hombre nadie notaría nada malo en ella, excepto lo bien que hace su trabajo”, Andy Sachs.

“¿Podría deletrear Gabbana?”, Andy Sachs.

“Sigo siendo la misma persona de antes, solo que con ropa mejor”, Andy Sachs.

“Vendiste tu alma el día que te pusiste aquellos Jimmy Choo”, Emily Charlton.

“Todo el mundo quiere esto, todo el mundo quiere ser nosotras”, Miranda Priestly.

“Por favor aburre a alguien más con tus preguntas”, Miranda Priestly.

“Me niego a estar mal, me pondré un Valentino. ¡Por el amor de Dios!”, Emily Charlton.

"Un millón de chicas matarían por este puesto", Emily Charlton.

“Llevas un jersey que fue seleccionado para ti, por personas como nosotros, entre un montón de cosas”, Miranda Priestly.

"¿Flores? ¿Para primavera? ¡Qué original!", Miranda Priestly.

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