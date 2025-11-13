La trágica muerte que obliga a Jimmy Kimmel a tomarse un descanso de su programa

El presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel anunció su retiro temporal de la televisión para guardar luto por la muerte de su mejor amigo y director de orquesta, Cleto Escobedo III. La noticia fue compartida en el programa “Jimmy Kimmel Live!”, donde el conductor no pudo contener las lágrimas al confirmar el fallecimiento de Escobedo.

Un homenaje en vivo a su amigo de toda la vida

Durante la emisión del 11 de noviembre, Kimmel dedicó un emotivo monólogo de aproximadamente 20 minutos en memoria de Escobedo, describiéndolo como el más difícil que había pronunciado en su carrera: “Gracias por su paciencia. Nos tomaremos las próximas dos noches libres, pero quería estar aquí esta noche para hablarles de mi amigo”.

Entre las anécdotas compartidas, Kimmel recordó que Escobedo “adoraba a Eddie Murphy”, quien casualmente fue el invitado especial del programa esa noche. “No creo que hubiera querido que nos lo perdiéramos”, añadió, calificando la presencia del actor como “un verdadero placer, especialmente esta noche”.

Una amistad inseparable

En una publicación en Instagram, Kimmel reveló que él y Escobedo eran inseparables desde los nueve años, cuando crecieron como vecinos en Las Vegas. “El hecho de haber podido trabajar juntos todos los días es un sueño que ninguno de los dos jamás imaginó que se haría realidad”, escribió.

Escobedo, saxofonista, fundó la banda Cleto and the Cletones. Cuando Kimmel obtuvo su propio programa nocturno en ABC en 2003, lo contrató como director musical, consolidando una colaboración que se mantuvo por más de dos décadas.

El legado de Cleto Escobedo III

El padre del músico, Cleto Escobedo Jr., también forma parte de la banda, mientras que su madre asistía diariamente al programa para acompañar a su esposo e hijo. “Ella no trabaja aquí. No tiene trabajo aquí”, bromeó Kimmel, antes de añadir: “Todos querían a Cleto. Todos aquí en este programa estamos devastados por esto. No es justo. Era la persona más amable, humilde, bondadosa y siempre divertida”.

La lección de Kimmel tras la pérdida

El presentador concluyó su mensaje con una reflexión sobre la importancia de valorar las amistades: “Me duele mucho perderlo, pero voy a aprender otra lección de él y reconocer la suerte que tuve de tenerlo literalmente a mi lado durante tantos años”.

Finalmente, Kimmel dejó un mensaje que resonó entre sus seguidores: “Valora a tus amigos. No estamos aquí para siempre”.