¿A qué hora y dónde ver el estreno de Un Día Para vivir?

Tras una exitosa primera temporada, regresa a las pantallas de Azteca 7 la serie Un Día Para Vivir, protagonizada por la actriz venezolana María José Magán.

Un Día Para Vivir | Desaparecida.

Con la segunda temporada de Un Día Para Vivir, nuestra televisora Azteca 7 refuerza su compromiso de llevar a su audiencia series originales de producción propia, historias cercanas y empáticas para las familias mexicanas.

Protagonizada por María José Magán, la segunda temporada de la serie Un Día Para Vivir presenta historias que no sólo llevarán entretenimiento a los hogares de México, también dejará un mensaje positivo y reflexivo en cada capítulo.

Con Un Día Para Vivir, Azteca 7 ofrece a las familias mexicanas una historia nueva cada día, presentadas con valores de producción de primer nivel y extraordinarias actuaciones de figuras reconocidas

No te pierdas el Gran Estreno este lunes 22 de agosto a las 8:30 de la noche por Azteca 7. Sintoniza un capítulo diferente de la segunda temporada de lunes a jueves.

Te puede interesar: Supertitlán: ¿A qué hora y dónde ver el final de temporada?

¿De qué va la serie 'Un Día Para Vivir'?

En Un Día Para Vivir hombres y mujeres de distintas edades reciben la visita inesperada de Ella (Maria José Magán) quien les advierte que “tienen un día para resolver sus asuntos pendientes”. Ella les dará “consejos” para superar los obstáculos, mientras le recuerda que les queda poco tiempo.

Cada una de las personas que han sido visitadas por la Ella guardan un secreto, y ahora en una carrera contra el tiempo, tendrán que asumir su responsabilidad y hacer hasta lo imposible por resolver aquello que han evadido durante mucho tiempo.

¿Y tú, qué harías si tuvieras un día para vivir? Estreno este lunes 22 de agosto a las 8:30 de la noche por Azteca 7.

También te puede interesar: Jesús Zavala cuenta la experiencia de haber trabajado con Verónica Castro en el filme ‘Más que Mil Palabras’.