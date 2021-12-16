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Un Día Para Vivir | Médium.
El trabajo de Aldo no es muy confiable, se dice ser Médium pero con otros objetivos económicos, cuando alguien del más allá en verdad se le aparece (Ella), será demasiado tarde. Contar con 24 horas de vida para remediar todo su mal está difícil, así que buscará otras formas para ganar más tiempo de vida.
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Un Día Para Vivir | Obsesión.
La obsesión de Lolita por su jefe, la llevará a cometer actos de locura, hasta que aparece Ella, para advertirle que le queda Un Día Para Vivir, ¿le pondrá fin a su amor no correspondido o hará hasta lo último para estar con él?
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Un Día Para Vivir | Complicidad.
La ética profesional de Francisco se encuentra en duda, como psicólogo sabe que debe de hacer lo correcto y ahora más que nunca, ya que sólo cuenta con 24 horas de vida. Tanto su vida como la de unas adolescentes está en riesgo y debe de actuar lo más pronto posible.
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Un Día Para Vivir | El Sepulturero.
Lucio es trabajador del cementerio. La aparición de Ella, hará que se de cuenta que tiene muchos “hoyos pendientes” por cavar y si no quiere estar dentro de uno, tendrá que resolverlos, incluso hacer justicia a uno que otro muerto...
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Un Día Para Vivir | Desaparecida.
Una pequeña traversura, puede traer grandes consecuencias. Tamara muy en el fondo sabe que un pendiente del pasado la persigue y con la aparición de Ella, tendrá que remediar su error...
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Un Día Para Vivir | Natalia.
La adicción de Natalia al juego, le ha causado muy serios problemas. Entre la aparición de Ella para advertirle que le quedan 24 horas de vida y una extraña llamada telefónica, harán que cambie la forma de tomar decisiones. ¿Podrá salvarse de ese asunto pendiente?
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Un Día Para Vivir | Tres Muertes Y Un Velorio.
Cuando Ella se le presenta a Sonia, para advertirle que le quedan 24 horas de vida, ya sabe cómo y qué es lo que tiene que hacer. Los secretos tarde o temprano salen a la luz y remediar cada error será su pase para permanecer más tiempo.
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Un Día Para Vivir | Paternidad.
Todo en la vida se paga, para bien o para mal, y Aída lo sabe. Es una excelente enferma y por muchos años ha demostrado su pasión por su trabajo, pero en el pasado cometió un delito que por muy mínimo, no deja de serlo. Ella le recordará ese mal momento para que pueda resolverlo ¿lo logrará?
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Un Día Para Vivir | Tóxicos.
El matrimonio de Jario y Luisa no va nada bien, la toxicidad que hay entre ellos desespera a muchos, incluyendo a Ella. Una advertencia para dos personas, que hacen hasta lo imposible para dañarse entre sí. ¿Podrán conseguir tiempo extra? o será que quieren llevar esta pelea hasta el más allá...
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Un Día Para Vivir | La Hermana Araceli.
La fe de Araceli puede contra todo, incluso ante Ella, ya que la muerte no le preocupa, lo veo como el momento de su salvación. Lo que no sabe, es que algunos actos que cometió en el pasado por muy “ligeros”, son asuntos pendientes que tiene que resolver...
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