El trabajo de Aldo no es muy confiable, se dice ser Médium pero con otros objetivos económicos, cuando alguien del más allá en verdad se le aparece (Ella), será demasiado tarde. Contar con 24 horas de vida para remediar todo su mal está difícil, así que buscará otras formas para ganar más tiempo de vida.

16 diciembre, 2021