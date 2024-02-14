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Un Día Para Vivir | Servicios Especiales.
Pilar trabaja en un hospital, y se dedica arduamente a darle lo mejor a su familia, pero “Ella” llega para recordarle que tiene algo por resolver en un día.
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Un Día Para Vivir | Sugar Baby.
La vida de Nicole parece tener la vida perfecta, vive a costa de los hombres y es influencer, hasta que Ella se presenta para recordarle que nada es seguro y tiene pocas horas de vida para solucionar su pendiente.
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Un Día Para Vivir | Mueve el Alma.
Gregorio no puede moverse de cuello para abajo, debido a eso vive lleno de amargura y tortura a quienes lo cuidan, y Ella le recordará que el reloj corre.
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Final De Temporada: Un Día Para Vivir | El Anillo
¿Vale más el dinero que la propia vida? Zully estará a punto de descubrirlo cuando Ella se le presente para advertirle que le queda un día para vivir, pero muchas veces la avaricia es algo difícil de dejar.
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Un Día Para Vivir | Cómo Te Pago
Federico tiene la vida soñada, es un exitoso jugador de Jai Alai, y el reconocimiento que obtiene de esto supera por mucho sus expectativas, pero Ella lo encara para recordarle algo que dejó atrás y que si no resuelve hará que su vida se termine.
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Un Día Para Vivir | La Hija
Isa podrá aparentar ser un ángel frente a su papá, pero esconde un terrible secreto que podría comprometer todo lo que ha construido en su vida y deberá ordenar sus prioridades cuando Ella le advierta que le queda Un Día Para Vivir.
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Un Día Para Vivir | Depredador
A veces resolver un pendiente puede ser algo muy doloroso, pero Sabrina tendrá que sobreponerse al dolor si quiere seguir viviendo, pues Ella le advierte que solo le queda un día para vivir.
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Un Día Para Vivir | Sus 15 Años
Cristian es un delincuente, y entre uno de sus robos Ella se le hace presente y le advierte que le queda un día para vivir, por lo que tendrá que volver sobre sus pasos para enmendar todos los errores que ha cometido.
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Un Día Para Vivir |El Acoso
“A los demás hay que despellejarlos” esa era la frase favorita de Olinka, pero el mundo donde ella reinaba se caerá a pedazos cuando Ella se le presente a advertirle que le queda un día para vivir.
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Un Día Para Vivir | Venganza
Émily vive con un miedo terrible a la muerte, gracias a esto sufre ataques de pánico y todo empeorará cuando Ella se le presente para advertirle lo que tanto teme.
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