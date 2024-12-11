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Un Día Para Vivir | La Culpa
¡Tic tac! Las 24 horas que le quedan de vida a Rita son suficientes para arreglar su pendiente, pero ¿logrará demostrar su inocencia y sacar la verdad a la luz?
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Un Día Para Vivir | El Sobre
¡Tic tac! El tiempo de Paola está por acabarse, pues “Ella” la visitó, pero entre tantas cosas que quiere resolver, tal vez no logre arreglar su pendiente.
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Un Día Para Vivir | El billete
¡Tic tac! Julio ha sabido salir de las carencias, pero, ¿a costa de qué? “Ella” le dio un importante mensaje y debe terminar su pendiente antes de 24 horas.
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Un Día Para Vivir | Gemelas
¡Tic tac! Carmina tiene una conexión especial con Karen, su hermana gemela, pero además de eso, un secreto oscuro las une desde hace un tiempo atrás.
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Un Día Para Vivir | El amparo
¡Tic tac! Apolonio es un prestigiado juez que ha llevado muchos casos y varios lo gano... Pero no específicamente a base de ética, ahora “Ella” le dio una tarea.
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Un Día Para Vivir | Pasión
¡Tic tac! Nacho es el aficionado más fiel que su equipo podría llegar a tener, quiere verlos campeones, pero “Ella” le dijo que tiene solo un día para vivir.
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Un Día Para Vivir | Antigüedades.
¡Tic tac! Israel cuida de su hermana, Francia. Tienen un negocio juntos, pero “Ella” le dijo que debe terminar su pendiente si no quiere dejarla sola.
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Un Día Para Vivir | El Encargo.
¡Tic tac! Iraís se siente entre la espada y la pared y más ahora que “Ella” le dio un par de horas para resolver su pendiente y que se haga justicia.
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Un Día Para Vivir | Los declaro marido y mujer
¡Tic tac! Hay actores que se meten tanto en su papel, que dejan atrás su realidad, ahora “Ella” lo seguirá hasta que sus últimas 24 horas se cumplan.
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Un Día Para Vivir | Nobleza
¡Tic tac! Denise está dispuesta a proteger lo suyo a costa de todo, pero “Ella” le dio un mensaje y ahora debe de cuidarse la espalda para no caminar al otro lado.
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