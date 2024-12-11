Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo

  • un dia para vivir la culpa

    Un Día Para Vivir | La Culpa

    ¡Tic tac! Las 24 horas que le quedan de vida a Rita son suficientes para arreglar su pendiente, pero ¿logrará demostrar su inocencia y sacar la verdad a la luz?

  • un dia para vivir el sobre

    Un Día Para Vivir | El Sobre

    ¡Tic tac! El tiempo de Paola está por acabarse, pues “Ella” la visitó, pero entre tantas cosas que quiere resolver, tal vez no logre arreglar su pendiente.

  • un dia para vivir episodio el billete

    Un Día Para Vivir | El billete

    ¡Tic tac! Julio ha sabido salir de las carencias, pero, ¿a costa de qué? “Ella” le dio un importante mensaje y debe terminar su pendiente antes de 24 horas.

  • un día para vivir: gemelas

    Un Día Para Vivir | Gemelas

    ¡Tic tac! Carmina tiene una conexión especial con Karen, su hermana gemela, pero además de eso, un secreto oscuro las une desde hace un tiempo atrás.

  • un día para vivir: el amparo

    Un Día Para Vivir | El amparo

    ¡Tic tac! Apolonio es un prestigiado juez que ha llevado muchos casos y varios lo gano... Pero no específicamente a base de ética, ahora “Ella” le dio una tarea.

  • un día para vivir: pasión

    Un Día Para Vivir | Pasión

    ¡Tic tac! Nacho es el aficionado más fiel que su equipo podría llegar a tener, quiere verlos campeones, pero “Ella” le dijo que tiene solo un día para vivir.

  • un día para vivir, capítulos nuevos, temporada 3

    Un Día Para Vivir | Antigüedades.

    ¡Tic tac! Israel cuida de su hermana, Francia. Tienen un negocio juntos, pero “Ella” le dijo que debe terminar su pendiente si no quiere dejarla sola.

  • un día para vivir, capítulo 28

    Un Día Para Vivir | El Encargo.

    ¡Tic tac! Iraís se siente entre la espada y la pared y más ahora que “Ella” le dio un par de horas para resolver su pendiente y que se haga justicia.

  • un día para vivir capítulos completos

    Un Día Para Vivir | Nobleza

    ¡Tic tac! Denise está dispuesta a proteger lo suyo a costa de todo, pero “Ella” le dio un mensaje y ahora debe de cuidarse la espalda para no caminar al otro lado.