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Un Día Para Vivir | A un paso de ti
Renato ha perdido a la mujer que ama por no saber controlar sus emociones, pero ahora que se encuentra entre la vida y la muerte, ¿podrá hacer algo?
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Un Día Para Vivir | Madrastra
Hanna se casó muy joven, jamás tuvo el instinto de ser esposa ni ser madre, pero aun así tuvo a una pequeña niña a la cual abandonó de la noche a la mañana.
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Un Día Para Vivir | Velorios
Juan Alberto tiene una doble vida y poco le importaba lo que podía pasar con su destino, hasta que escuchó el reloj que marcaba el final de su tiempo...
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Un día Para Vivir | Vida Pasada
Marsha tiene un carácter muy explosivo, lo que la llevó a afectar a terceros por un ataque de celos. ¿Podrá remediar la situación y ganar más de Un Día Para Vivir?
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Un Día Para Vivir | El paseador
Benjamín es un buen paseador de perros, pero cometió un error al malinterpretar que maltrataban a un canino, pues lo robó y su vida cambió por completo.
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Un Día Para Vivir | Compasión
Angelli vende “medicina alternativa”, lo cual no le ha resultado nada bien, además trata muy mal a su hija, por lo que ahora tendrá que buscar un remedio.
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Un Día Para Vivir | Señora Mar
Marcía ha fingido por mucho tiempo que tiene una enfermedad terminal para poder aprovecharse de las personas, pero ahora sus segundos están contados.
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Un Día Para Vivir | Defensa
Clohé es sospechosa de haber disparado un arma en su escuela, decidió huir de su casa y su camino se cruzará con el de Hugo, quien tal vez la pueda ayudar.
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Un Día Para Vivir | El dilema
Citlali, Jacinto y Beto tuvieron un encuentro muy desafortunado y dejaron que alguien perdiera la vida, ahora ellos tienen contadas sus horas...
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Un Día Para Vivir | Alergia Mortal
Constanza estaba desesperada de ser acosada por un compañero de la escuela y ella utilizó un método no muy bueno para que él se alejara de ella para siempre.
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