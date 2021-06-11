10 películas de terror para ver este verano. ¿Estás listo para gritar?

No debes esperar hasta otoño para ver una espeluznante película de terror. En verano, también puedes gritar con un maratón de escalofriantes cintas que te erizarán la piel de pies a cabeza.

Te presentamos una lista con las mejores 10 películas de terror, ideales para ver en compañía de tus amigos y seres queridos.

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo

El reciente estreno de junio es una opción ideal para pasar una noche de viernes. Esta película retrata la vida de los investigadores Warren y cómo resuelven el caso de un asesinato por parte de un hombre poseído por el demonio.

La Purga: Infinita

La quinta y última entrega de la saga, también es ideal para mantenerte despierto toda la noche. Únete a Josh Lucas, Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Will Patton, Leven Rambin y otros actores en la noche de asesinatos más espeluznante del año. Se estrena el 16 de julio de 2021.

Un lugar tranquilo 2

El 18 de junio de 2021 podrás ver una de las cintas más esperadas por los amantes del terror. Se trata de Un lugar tranquilo 2, donde Emily Blunt, Cillian Murphy, Brian Tyree Henry, Noah Jupe, Millicent Simmonds serán obligados a aventurarse a lo desconocido.

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Nunca Cierres los Ojos

Dirigida por Anthony Scott Burns, cuenta la historia de una joven que huye de su casa y se vuelve amiga de un científico, quien la hace partícipe de un estudio universitario. La puedes ver el 18 de junio de 2021.

La Calle del Terror

Una escalofriante trilogía llega a las plataformas de streaming el próximo mes. Puedes disfrutar La Calle del Terror Parte 1 el 2 de julio, la segunda parte el 9 de julio y la tercera entrega el 16 de julio.

Todo está basado en las novelas de terror de R.L. Stine, por lo que tendrás garantizado un fin de semana repleto de gritos.

The Night House

Prepara las palomitas para el próximo 14 de julio, porque el director David Bruckner está listo para contarte la historia de Beth y sus terribles pesadillas en una casa embrujada.

Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Stacy Martin, Evan Jonigkeit y otros actores prometen sorprender con su actuación.

OLD

El talento mexicano también se hace presente en los estrenos de agosto, pues Gael García Bernal forma parte de la producción dirigida por M. Night Shyamalan.

El 6 de agosto de 2021 podrás conocer la historia de un grupo de amigos que se encuentran un cadáver en la playa y descubren un aterrador lugar.

No Respires 2

Rodo Sayagues nos trae una de las historias más espeluznantes de 2021, pues cuenta la vida de un ciego que es cuidado por una niña dentro de una cabaña. La pequeña es secuestrada y el ciego sale a rescatarla, sin imaginar todo lo que enfrentará. Se estrena 20 de agosto de 2021.

Candyman

La trama no es tan dulce como el título, pues un hombre con manos de garfio y que escupe enjambres de abeja, llega para aterrorizar un vecindario de Chicago. Se estrena el 27 de agosto de 2021 con un elenco conformado por Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris y otros más.

Malignant

James Wan nos contará la historia de dos mujeres que huyen de un monstruo. Se estrena el 2 de septiembre de este mismo año con un grandioso elenco conformado por Annabelle Wallis, George Young, Jake Abel, Maddie Hasson, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie, Ingrid Bisu y Mckenna Grace.

Bola extra: American Horror Story

La temporada 10 de American Horror Story llega en el mes de julio para complacer a todos los fanáticos. El capítulo final, por cierto, será un especial de Halloween y el público se muere por ver a Macaulay Culkin en su regreso a las producciones de televisión.

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