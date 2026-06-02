Estos son los animales más rápidos del océano

En las curiosidades de hoy, la información resulta sumamente relevante, pues estos animales alcanzan velocidades impresionantes y algunos probablemente no los tenías en mente. Por ello, en una muestra más de la majestuosidad de la naturaleza, es momento de conocer a los 3 animales más rápidos del océano. Sinceramente no creerás cuál es el número uno.

¿Cuáles son los animales más rápidos del océano?

Como primer punto se debe aclarar que hay muchos listados a lo largo de la red, por lo que este es un top3 de los animales más veloces del océano, en el cual se tomaron en cuenta los resultados del consenso general. Por ello, es importante que conozcas a lo mejor de este rubro entre miles de especies sorprendentes e impresionantes.

Pez espada

Iniciando con este top3 de las criaturas más veloces del océano, se encuentra el pez espada. Se tienen registros de que esta especie es migratoria, una excelente depredadora e históricamente perseguida por la sobrepesca. Se caracterizan por un pico largo y plano y su velocidad ronda los 97 kilómetros por hora.

Dicho tope de velocidad llega cuando se encuentran cazando o en su defecto… cuando están siendo casados. Aunque todavía no está del todo confirmado, los científicos estudian si estas velocidades se alcanzan por una glándula (situada en la base del cráneo) que produce un líquido viscoso.

Pez vela del Pacífico

Según estudios recientes, este era el pez más veloz del mar, sin embargo el primer lugar de este top3 irrumpió en el primer sitio gracias a la investigaciones. Ante eso… los científicos teorizan que este animal tiene la clave en su vela (conjunto de aletas dorsales), la cual serviría como una especie de sistema de enfriamiento y calentamiento. Además, se indica que la propia vela cuenta con una gran red de vasos sanguíneos, lo cual les hace alcanzar velocidades de hasta 109 kilómetros por hora.

Y si se habla de rapidez en cuanto a distancias cortas, el pez vela es el más veloz del mundo.

Tiburón Mako

Este espécimen se encuentra en zonas cercanas al Ecuador y alcanza velocidades de hasta 124 kilómetros por hora. Parte de las curiosidades que llena de asombro, es que logra saltos fuera del agua, logrando alturas de hasta 6 metros. Y con este animal, los expertos concluyen que todo es causado por su hidrodinámica, la forma de su aleta caudal de media luna, su potencia muscular y su fuerza para arrancar bruscamente.