Esta es la forma en que se genera un tsunami
Sin lugar a dudas entre los fenómenos más devastadores de la naturaleza encuentras al tsunami. Esto es lo que sucede desde lo interno de los mares.
El nivel de devastación de los diferentes fenómenos naturales es difícil de medir, sin embargo algunos concuerdan en que un tsunami es temido en sobremanera y de forma especial. Por ello, vale la pena entender qué es y por qué se genera. Ante eso, se puede iniciar indicando que la palabra proviene del japonés que significa ola en el puerto o la bahía. He aquí la explicación completa de este fenómeno.
¿Qué es un tsunami?
En primer lugar se define al tsunami como un fenómeno natural proveniente de las profundidades del mar, que acudiendo al significado original del término, narra la llegada de una serie de olas que irrumpen en la costa. Estos se pueden generar por diferentes razones tales como impactos de meteoritos de grandes dimensiones, detonaciones nucleares submarinas, deslizamientos terrestres de grandes volúmenes de escombros, deslizamientos submarinos de tierra, erupciones volcánicas y terremotos cercanos a la costa o provenientes de debajo del océano.
Se agrega la información que define a un tsunami como una serie de olas que pueden producirse a lo largo de minutos o inclusive días. Esas olas se precipitan a la costa como una marea que crece rápidamente y así generan poderosas corrientes que se extienden tierra adentro para lograr enormes daños materiales. Es común verles como grandes paredes de agua que alcanzan la costa en periodos de entre 5 y 60 minutos.
¿Cómo se forma un tsunami?
Ya indicado el por qué se forman los tsunamis, se indica que el motivo más repetido es el de los terremotos, mismos que se forman en los límites convergentes de las placas tectónicas. Por eso se puede hablar de 4 fases para generarse un fenómeno como ese.
@eljohanvii ¿Cómo se forma un tsunami? #tsunami #johanvii #aprendeentiktok ♬ sonido original - Johanvii
- Ocurrido un tema de los mencionados ya (terremoto, erupción, desplazamientos, etcétera), generalmente lejos de la costa inicia un gran desplazamiento de agua que genera una enorme liberación de energía.
- En la fase de propagación, las olas que en ocasiones parecen insignificantes viajan a velocidades de hasta 1000 kilómetros por hora hacia la costa. Por eso, la separación de las propias olas cambia de unas decenas… hasta 200 kilómetros entre ellas.
- Ya instalados en la fase de amplificación, las olas cercanas a las costas aumentan en tamaño y disminuyen en velocidad, sin embargo llegan hasta los 30 metros de altura.
- Y la parte final también conocida como la de impacto, tiene la particularidad que a diferencia de las olas normales… las del tsunami no rompen y llegan como una valla sólida de agua que choca contra la línea de la costa.