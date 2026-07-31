Esta es la forma en que se genera un tsunami

El nivel de devastación de los diferentes fenómenos naturales es difícil de medir, sin embargo algunos concuerdan en que un tsunami es temido en sobremanera y de forma especial. Por ello, vale la pena entender qué es y por qué se genera. Ante eso, se puede iniciar indicando que la palabra proviene del japonés que significa ola en el puerto o la bahía. He aquí la explicación completa de este fenómeno.

¿Qué es un tsunami?

En primer lugar se define al tsunami como un fenómeno natural proveniente de las profundidades del mar, que acudiendo al significado original del término, narra la llegada de una serie de olas que irrumpen en la costa. Estos se pueden generar por diferentes razones tales como impactos de meteoritos de grandes dimensiones, detonaciones nucleares submarinas, deslizamientos terrestres de grandes volúmenes de escombros, deslizamientos submarinos de tierra, erupciones volcánicas y terremotos cercanos a la costa o provenientes de debajo del océano.

Se agrega la información que define a un tsunami como una serie de olas que pueden producirse a lo largo de minutos o inclusive días. Esas olas se precipitan a la costa como una marea que crece rápidamente y así generan poderosas corrientes que se extienden tierra adentro para lograr enormes daños materiales. Es común verles como grandes paredes de agua que alcanzan la costa en periodos de entre 5 y 60 minutos.

¿Cómo se forma un tsunami?

Ya indicado el por qué se forman los tsunamis, se indica que el motivo más repetido es el de los terremotos, mismos que se forman en los límites convergentes de las placas tectónicas. Por eso se puede hablar de 4 fases para generarse un fenómeno como ese.