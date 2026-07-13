Conoce cómo se hizo la selfie más lejana de la Tierra; no había teléfonos inteligentes

La ciencia es una herramienta que permite al ser humano un acercamiento y mejor entendimiento del universo. En este caso, ni siquiera se pensaba en teléfonos inteligentes, cuando una hazaña espacial logró una selfie totalmente impensada. En aquel momento la distancia era mayúscula y de manera espectacular se logró una foto titulada “un punto azul pálido”.

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¿Cuándo se hizo la selfie más lejana de la Tierra?

Fue un 14 de febrero de 1990, cuando la sonda Voyager 1 alcanzó una distancia de 6, 000 millones de kilómetros para lograr una fotografía que sigue siendo parte de las mejores jamás tomadas. En aquella ocasión la gran distancia hizo que la Tierra realmente luciera insignificante, por ello le pusieron el punto azul pálido… en medio del espacio inmenso.

Este hito se logró gracias a la misión propuesta y hecha por Carl Sagan, famoso astrónomo y divulgador científico. Increíblemente, 34 minutos después de entregar una selfie histórica, el Voyager 1 dejó de funcionar para siempre. Pero no sin antes entregarle a la humanidad una “probadita” del vasto universo del que forman parte.

#Cosmos #ReflexionesDeVida #PuntoAzulPalido #ParaPensar ♬ sonido original - josewalter_peru @josewalter_peru Cuando era niño veía Cosmos los domingos por la mañana. Décadas después, las palabras de Carl Sagan siguen recordándome algo fundamental: Somos habitantes de una pequeña mota de polvo azul suspendida en la inmensidad del universo. Quizás por eso vale la pena ser más amables, perdonar más, amar más y aprovechar cada día que tenemos. ¿Qué reflexión te deja este mensaje? #CarlSagan

¿Hay otra selfie similar a la hecha por la Voyager 1?

Aunque la foto fue tomada por la Voyager 1, la misión incluía a la Voyager 2 y se lanzaron desde 1977 al espacio. Incluso se indica que dicha sonda incluía discos fonográficos donde grabaron frases y saludos en distintos idiomas. Además de sonidos de pájaros o cantos de ballenas, situación que se combinó con otras fotografías que mostraron aspectos como Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, la Tierra, Venus y el Propio Sol.

Sin embargo, en 2013 se logró otra de las fotografías más icónicas jamás tomadas en el espacio. Carolyn Porco logró una selfie ahora en la sonda Cassini, la cual apuntó su cámara hacia la Tierra desde la órbita de Saturno. Logrando así que se vieran de manera clara los anillos del gigante gaseoso… y muy al fondo un punto azul.

Dicha imagen fue anunciada y miles de seguidores de la astronomía se unieron para “posar”. Por ello esta nueva hazaña fue catalogada por la NASA como el día que la Tierra sonrió.