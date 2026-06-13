Conoce al animal más grande que habita en el mar

Uno de los temas más comentados alrededor del mar y sus misterios, es sobre las criaturas que lo habitan. En este caso, hay historias fantásticas sobre grandes monstruos marinos que viven en las profundidades de los océanos, sin embargo estos son los animales conocidos y comprobados como los más grandes del hábitat acuático.

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¿Cuál es el animal más grande del mundo?

La realidad es que este dato es sumamente conocido, pues incluso se le presume como el animal más grande del mundo, no solo del entorno marítimo. Y sin más preámbulo, se recuerda que la ballena azul es ese animal en mención. Algunos datos pueden aclarar un poco sus proporciones, pues su corazón mide lo que un auto pequeño y su lengua pesa lo que un elefante.

Se indica que alcanza longitudes de hasta 34 metros y su peso es de hasta 190, 000 kilogramos. También se indica que su dieta diaria consume hasta 4 toneladas métricas de krill y sus gritos son escuchados hasta cientos de kilómetros de distancia, alcanzando niveles de sonido de 188 dB.

Además se indica que se encuentra en todos los océanos del mundo, frecuentando las aguas polares en verano para buscar alimento. Mientras que se acerca a sitios más cálidos en invierno con la misión de reproducirse. Hoy se calculan unos miles de ejemplares, siendo que fue perseguida grandemente en décadas pasadas.

¿Quiénes completan el top3 de los animales más grandes del mar?

Aunque algunos listados varían en el orden específico, se indicará que los otros dos animales más grandes del mar son el cachalote y el rorcual común.