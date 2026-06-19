Esta es la impactante razón por la que la luna está llena de cráteres

Se ha indicado que la Luna es un espacio con una mística particular. Lejos de historias de ficción o novelas que hablan de ella de manera romántica, algunos se preguntan el por qué de los cráteres que se ven en ella. Y la realidad es que la explicación resulta sumamente interesante. He aquí toda la información alrededor de este fenómeno existente en el satélite natural.

¿Por qué la Luna está llena de cráteres?

Algunos indican que esto se explica al definir a la Luna como un libro de visitas cósmico, esto porque esas visitas son las de algunos asteroides, meteroides o cometas que se estrellan de manera directa contra ella. Aunque esto ocurre a lo largo de todo el sistema solar, en el satélite de la Tierra se percibe claramente por la cercanía, además de que los cráteres se conservan bien por la falta de erosión y otros procesos superficiales.

Según la ciencia, los sistemas solares se crean mediante colisiones, mismas que se presentan incluso todavía. La NASA explica que hay pequeñas partículas de polvo que chocan y se adhieren entre ellas, generando (por acumulación) guijarros, rocas, planetoides y finalmente planetas. Los fragmentos que quedan de este proceso, tales como objetos rocosos o helados pueblan zonas diversas del sistema solar.

En ese sentido, a lo largo de todo el espacio, los cuerpos celestes son bombardeados por los restos ya explicados en el párrafo anterior. Los asteroides, meteroides y cometas giran alrededor del Sol hasta que son atraídos por la gravedad de planetas o en su defecto de la Luna. Y por eso es que el origen del planeta - según el pensamiento científico - hace que existan los famosos cráteres.

¿Cuántos tipos de cráteres se presentan en la Luna?

Espacios como la NASA explican que se puede dividir en 3 tipos de cráteres los que aparecen en la Luna y estas son sus características.