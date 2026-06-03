¿Qué es la Luna Azul y cada cuándo sucede?

Para los amantes de los fenómenos naturales visibles en el cielo, lo vivido hace unos días significó una experiencia sumamente agradable. Aquí la Luna Azul hizo su aparición, dejando postales hermosas para quienes se dedicaron a capturarla. Y aunque muchos esperaban que el satélite natural cambiara de color, aquí se te explica qué significa el término y si pasan muchos años antes de verlo nuevamente.

Noticias Zacatecas del 2 de junio 2026

¿Qué es la Luna Azul y cada cuándo pasa?

Dado que hay otros fenómenos donde sí existe un cambio de color, muchos creyeron que el cielo se pintaría en tonos azulescos el cielo. Sin embargo la Luna Azul es un fenómeno que describe la aparición de dos Lunas Llenas en un mismo mes. Precisamente mayo de 2026 fue el mes donde volvió a ocurrir, pero pese a que no se pone azul… el satélite natural de la Tierra brilló en todo su esplendor.

El ciclo lunar que ocurre aproximadamente cada 29.5 días que conlleva la aparición de una Luna Nueva hasta la siguiente… realmente no aplica al calendario gregoriano. Por eso deben pasar entre 2 y 3 años para que la Luna Azul llegue (dos Lunas Llenas en el mismo mes) a visualización, aunque lamentablemente se produce solamente siete veces cada 19 años.

¿Por qué la Luna Azul de mayo fue especial?

Espacios como la NASA presumieron que el 31 de mayo la Luna Azul se presentó junto con el punto más lejano de la Tierra y alineada con Antares, la estrella rojiza más brillante de Escorpio. Por eso, lo que también se conoció como microluna, brilló en un tono 7% más tenue porque estaba en su punto más alejado de este planeta.

Eso permitió que todo se viera de manera extremadamente clara, sin la necesidad de aparatos especializados. Bastó con buscar un espacio preciso (no contaminado luminicamente) para disfrutar de un fenómeno particular gracias a los astros universales. Para la siguiente oportunidad, ya sabes de qué se trata este particular evento astronómico.