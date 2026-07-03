¿Cuál fue la máxima distancia que un hombre nadó en el mar?

La naturaleza siempre deja reflexiones bastante interesantes respecto a lo imponente que resultan aspectos como la belleza del mar y toda su inmensidad. Pero cuando el ser humano se atreve a retarlo de cierta forma, salen historias que rayan en lo épico. En este caso, Pablo Fernández un día decidió nadar y nadar… hasta lograr un récord impensado.

¿Cuántos kilómetros nadó Pablo Fernández a mar abierto?

La natación es una actividad ampliamente recomendada por los expertos, pero Pablo Fernández llevó esta disciplina a otro nivel. El reconocido empresario empezó a practicar el nado en distintos espacios que no eran del todo explorados. Y justamente rompió un récord en 2021, cuando recorrió la mayor cantidad de kilómetros a mar abierto jamás registrada y sin asistencia.

Este hombre se instaló en Florida para buscar romper el récord ya indicado, sin embargo en el primer intento él y su equipo que iba en kayak renunciaron pues comenzaron a marearse. Nadó durante cerca de 3 horas y logró recorrer cerca de 27 kilómetros. Esto ocurrió el 11 de julio.

Sin embargo, el 19 del mismo mes, regresaron al abordaje. Los expertos indicaron que estaba todo puesto para lograr la hazaña. El viento soplaba constante entre 10 y 15 nudos, mientras que las olas no sobrepasaban los 3 metros. Además, la temperatura estaba entre los 28 y los 30 grados centígrados. Todo esto para completar 250 kilómetros.

¿Qué más se sabe del récord roto por Pablo Fernández nadando a mar abierto?

Este tipo de récord concretó una hazaña espectacular, pues nadó un total 26 horas, 36 minutos y 18 segundos. No hubo aletas ni remos, solamente fue la corriente del Golfo y él prácticamente volando en el agua. Se indica que los primeros 100 kilómetros se recorrieron en poco más de 11 horas, los 200 llegaron con casi 21 horas y media y los 225 en casi un día.

Además, rompió el récord de la mayor cantidad de kilómetros recorrida en 24 horas, logrando en ese momento (pues nadó un par de horas extras) 238 kilómetros de 10 de la mañana del 19 de julio a 10 de la mañana del 20.