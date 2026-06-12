El universo es inmenso y desconocido para el ser humano, pese a las nuevas tecnologías. No obstante, con el paso de los años se han descubierto más datos acerca del sistema solar, como es el caso de un planeta donde un año dura menos que un día y nadie lo puede creer. Esta es la razón por la que la Luna Llena de Junio de 2026 es la más esperada del año.

Estudios refieren que Venus es el planeta que tiene la rotación más lenta de la CDMX. Es decir, dar la vuelta en su propio eje tarda 243 días terrestres. Lo anterior, ya que la vuelta sobre sí mismo va tan despacio que tarda más en girar sobre su eje que en dar una vuelta completa al Sol. Su año es de 225 días terrestres. Las criaturas marinas transparentes que parecen salidas de una película de ciencia ficción

Cuál es el planeta donde un año dura menos que un día y nadie lo puede creer|Pinterest

La Universidad de Cornell detalló que este comportamiento responde a cambios gravitacionales ocurridos durante la formación temprana del sistema solar, aunque todavía existen debates científicos sobre el origen exacto de esa rotación invertida.

Las curiosidades que debes saber del planeta Venus

Durante años, la NASA ha estudiado a Venus debido a la similitud en tamaño con la Tierra. No obstante, son completamente diferentes, ya que la superficie registra temperaturas cercanas a los 475 °C y una presión atmosférica equivalente a permanecer a casi un kilómetro bajo el océano terrestre.

La atmósfera venusina contiene dióxido de carbono, elemento que provoca un fuerte efecto invernadero. Esa composición atrapó calor durante millones de años hasta convertirlo en el planeta más caliente del sistema solar, incluso por encima de Mercurio, pese a que este último se encuentra más cerca del Sol, según la Agencia Espacial Europea.

Además, la NASA confirmó en 2021 el desarrollo de las misiones DAVINCI y VERITAS, proyectos que estudiarán la composición atmosférica, la actividad geológica y la evolución climática venusina.