Durante décadas, libros escolares, ilustraciones y caricaturas representaron al Sol con un intenso tono amarillo. Sin embargo, las observaciones realizadas desde el espacio muestran una realidad distinta a la que se conoce en la Tierra. Es un hecho que la estrella mas grande del Sistema Solar no es de este color, ya que su verdadero tono es otro. Este es el mejor lugar de México para ver la Luna Llena de junio, también conocida como Luna de Fresa 2026.

La NASA publicó imágenes el 9 de marzo de 2023 donde se aprecia al Sol de varios colores, entre ellos azul, verde y rojo, totalmente al amarillo y anaranjados con el que se le ha relacionado por años, e incluso es ilustrado en libros y películas de estos colores, ya que es un efecto producido por la atmósfera de a Tierra. Cuál es el planeta donde un año dura menos que un día y nadie lo puede creer.

El Sol NO es amarillo, viviste engañado toda tu vida: este es su verdadero color|Pinterest

El verdadero color del Sol

La luz solar contiene prácticamente todos los colores del espectro visible y, cuando se combinan, el resultado es un color blanco. Incluso, los astronautas que participaron en diversas misiones espaciales describieron esa tonalidad durante sus observaciones desde la órbita terrestre.

¿Por qué el Sol se ve amarillo desde la tierra?

Las moléculas presentes en la atmósfera dispersan con mayor facilidad las longitudes de onda cortas, especialmente las correspondientes al azul y al violeta. Por ello, cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, una parte importante de esos colores se dispersa antes de llegar directamente a los ojos de las personas.

Debido a lo anterior, se genera una percepción de tonos amarillos, por eso es que desde la Tierra el Sol se ve de este intenso tono, pese a que es completamente blanco. Es por ello, que a la estrella más grande del Sistema Solar se le relaciona con este color y el naranja, los cuales han sido impregnados en libros y películas.