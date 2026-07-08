Lo que ves en el universo no es real; aquí la explicación

No se está hablando de una simulación o algo parecido, pero la ciencia ha explicado que lo que tú ves desde cualquier punto de la Tierra, no es lo que verdaderamente está sucediendo en el espacio exterior. Esto se debe a que la luz viaja a una velocidad específica… por lo que la conexión entre un objeto en el universo y la vista humana dejan una brecha que te guía hacia el pasado. A continuación está la explicación.

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¿Por qué se dice que lo que tú ves no es lo que está ocurriendo en el universo?

Para fines prácticos, los términos de universo, espacio exterior o cielo estelar se refieren a lo mismo en este artículo. Dejando eso en claro, los científicos explican que “mirar al pasado” es un fenómeno relacionado con la velocidad finita de la luz. Esta ronda entre los 299, 792 kilómetros por segundo en el vacío, provocando que al ser finita… la luz toma un tiempo normal de viaje hacia un objeto distante de nuestros ojos.

Es decir, cuando se observan objetos celestes como lo son las galaxias o las estrellas, ocurre que lo observado por el ojo humano es lo sucedido en el pasado. En ese sentido, el ejemplo del Sol puede ser bastante claro para reafirmar este aprendizaje. Cuando tú ves los destellos de luz del astro rey, realmente eso fue lo ocurrido 8 minutos y 20 segundos antes… pues es lo que tarda en llegar esa luz al planeta.

Es por eso que de cierta forma se indica que los ojos observan el pasado en cuanto al universo se refiere. Dependiendo la distancia o la galaxia que se mira, es el tiempo que se tarda en “llegar la señal visual” a las personas que están en esos momentos viendo lo que se percibe en el cielo estelar. Todo esto, por la realidad misma del tiempo que tarde el viaje de la luz.

¿Es cierto que el universo podría mostrar imágenes de millones de años atrás?

Según la explicación del Observatorio Europeo Astral, sí. “La luz es más rápida que todo lo demás en el universo, pero de todas formas le toma tiempo viajar en el espacio. Para objetos lejanos en el cosmos como las estrellas o las galaxias, a su luz le toma millones de años llegar a la Tierra… Lo que realmente vemos, es cómo se veían estos objetos millones, o miles de millones de años atrás”.