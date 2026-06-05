¿Qué es el polvo de estrellas... esparcido por todo el espacio?

Aunque no seas un seguidor o interesado total en temas del universo o la ciencia de los astros, seguramente has escuchado el término Polvo de Estrellas. Es utilizado frecuentemente, sin embargo pocos saben a qué se refiere, por ello es necesario explicar un elemento que se presume está esparcido en todo el espacio.

¿Qué es el Polvo de Estrellas?

Como primer punto es necesario pasar a la definición de las estrellas fugaces. que a lo largo de la historia han caído en la Tierra. Al llegar a estos territorios se friccionan con el aire, se calientan y al mismo tiempo calientan la luz alrededor y se ve como una estrella en el cielo. Así lo explica Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.

En más de la explicación se indica que a pesar de que uno de los sueños del ser humano es alcanzar las estrellas, por el momento se tienen que conformar con los restos que dejan estas a lo largo y ancho del universo. Ese precisamente es el Polvo de Estrellas que llega desde el espacio sideral, tal como puede presentarse con casos como los meteoritos.

Cuando por alguna razón se produce un impacto, arrojan materia de desecho al entorno. Ha ocurrido que estas rocas espaciales sobreviven al impacto con la atmósfera, precisamente para lanzar materia. Si el meteorito es metálico, lo que contiene es Níquel o Hierro. Incluso si se pasa un imán por la zona donde cayó el ya mencionado meteorito, podría obtenerse el famoso Polvo de Estrellas.

@andresrieznik ¡Qué lindo haber vuelto esta semana a @nadiedicenada para hablar de los temas que me apasionan! ¡Y qué lindo que siempre me den lugar para desarrollar estas ideas en un lugar de llegada tan masiva! Me siento privilegiado y agradecido. Hablamos sobre la frase de Carl Sagan que dice que somos un pedazo del universo entendiéndose a sí mismo. Mirá la columna completa en los links de mi bio o mi canal de YT. ♬ sonido original - andresrieznik

¿El ser humano está formado del Polvo de Estrellas?

Según la postura científica indicadora de que el universo se formó hace miles de millones de años, la respuesta es sí. Los científicos que sostienen esta idea, indican que absolutamente todos los átomos de los elementos de la tabla periódica (algunos dicen que con excepción del hidrógeno) se concibieron en los centros de estrellas existentes hace muchísimo tiempo.

Por eso cuando escuches que alguien dice que todos somos Polvo de Estrellas, no pienses que están recitando un poema o hablando de manera metafórica. Esa es una de las explicaciones dadas alrededor de la formación del universo.