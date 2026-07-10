Esta es la montaña más alta del mundo; no es el Everest

Si en estos artículos se habla del Universo y del Mar…¿por qué se mete una montaña en medio? La respuesta es muy sencilla, pues el océano tiene una relación total con la medición de las distintas montañas a nivel mundial. Aunque el Everest se conoce como la montaña más alta del mundo, es porque no se toma en cuenta la base de la Mauna Kea. Conoce al verdadero rey de la altura que se esconde en buena medida detrás de las aguas.

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¿Por qué el océano causa que Mauna Kea sea la montaña más alta del mundo?

Los 5200 metros de altura del Monte Everest se quedan muy detrás de la marca que se impone desde las profundidades del océano. Y es que el Mauna Kea es un volcán que tiene sus “raíces” arraigadas en las aguas, el cual se encuentra en Hawái y que se calcula que hizo erupción por última vez hace 4500 o 4600 años.

Mauna Kea proviene del hawaino y significa montaña blanca, se localiza en la zona centro-norte de la isla y la mayor parte de su masa permanece bajo el agua. Dependiendo de los registros, se indica que mide entre 9330 y 9966 o incluso más de 10000 metros. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, tiene 4205 metros sobre el nivel del mar y su volumen aproximado es de 3200 kilómetros cúbicos.

Se indica que el origen de esta montaña-volcán se impulsó por el punto caliente de Hawái, que tiene un área de alta actividad volcánica. Según los expertos, el Mauna Kea inició como volcán submarino, hasta que las capas de los flujos de lava de las constantes erupciones se superpusieron y le dieron su forma actual.

¿Entonces el Everest es la segunda montaña más alta del mundo?

No, pese a que el Everest se conoce como el monte más alto del planeta, tampoco es el segundo en el ranking. Tomando en cuenta los detalles indicados con el Mauna Kea… el monte Kilimanjaro de África se encuentra en las planicies de ese continente, lo que le adjudica cerca de 5600 metros desde su base.