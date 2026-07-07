Conoce el ave que “vive” la mayoría de su tiempo en el mar

Los ciclos naturales funcionan de manera muy específica y siempre sorprendiendo a quienes conocen sus particularidades. En este caso, esta ave cumple con la característica de “vivir” la mayoría de sus días volando sobre el mar. Casi no se encuentra en zonas terrestres, por lo que es necesario conocer todo sobre el Charrán Ártico.

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¿Qué debes saber sobre el ave que “vive” en el agua?

El Charrán Ártico es un ave muy particular. La primera gran característica que se debe compartir, es que es la que más kilómetros recorre en sus trayectos migratorios. Algunas estadísticas indican hasta 70, 000 kilómetros totales, lo cual las convierte en un ave totalmente impresionante. En ese sentido, se entiende que en sus traslados del Ártico a la Antártida… pasa la mayoría de sus días volando sobre los mares y océanos del planeta.

Los expertos indican que la mayor parte de su migración es mar adentro, desde el río San Lorenzo hasta la bahía de James y la bahía de Hudson. Aunque otros pueden volar por tierra desde el sur de la costa atlántica, sin embargo en primavera esto no pasa. Y también se indica que los que toman dichas rutas, generalmente son aves jóvenes.

Lo impresionante de estos datos es recordar que aunque es un ave, la mayoría del tiempo están sobrevolando a mar abierto, sobre todo en aguas frías y en alta mar. Se le encuentra generalmente en lagos de tundra, aunque tampoco es raro verles en costas rocosas o islas. Mientras que su nidificación se da en islas, playas de gravilla, tundra costera y tierra adentro alrededor de ríos, lagos y estanques de agua de la tundra.

¿Qué más se sabe de la relación entre el mar y el Charrán Ártico?

Entendiendo que viven encima del mar, su dieta también está plagada de animales de esta hábitat. En ese sentido, consumen pequeños peces, crustáceos, moluscos, gusanos marinos o en etapas de reproducción, lombrices de tierra, insectos y en raras ocasiones… bayas. Y es que su forma de caza se basa en bajar de picada para atrapar a sus presas en la superficie del agua o sumergiéndose un poco cuando es necesario.