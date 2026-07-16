¿Por qué el agua del mar es salada y de dónde proviene esa sal?

Cada vez que una persona se detiene a meditar algunas realidades del mundo, es un momento muy valioso, pues en cierta medida en eso se basa la ciencia. Por ello, cuando se piensa en los océanos y en las inmensas masas de agua, algunos vuelven a lo básico para cuestionarse el por qué el agua de mar es salada. He aquí la explicación.

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¿Por qué el agua del mar es salada?

Justamente una de las grandes diferenciaciones que se le enseña a las personas desde que son infantes es que el agua de mar es salada… mientras que el agua de ríos y otros cuerpos de agua en general son dulces. Y es que hay aspectos naturales que podrían causar asombro, pues muchos de los ríos desembocan en océanos, pero la del mar sigue siendo agua salada. Por eso, a continuación está la explicación de estos aspectos.

Aunque es más complejo de lo que parece, medir o establecer qué contiene el agua de mar es todo un reto. En este caso, se indica que es una solución de sales minerales y materia biológica en descomposición, que se provoca de la abundante vida que reside en el mar. Sin embargo, se indica que esto no siempre fue así, cuando los océanos se formaron… eran sobre todo aguas dulces.

Sin embargo, procesos como las erupciones volcánicas lanzaron al agua de los mares rocas hacia las profundidades, con elementos como magma volcánico. Allí la mezcla de componentes como el dióxido de carbono y el agua puede formar ácido carbónico. Todo eso liberado en las aguas, provoca una corrosión y por los procesos de la Tierra, la lluvia lleva todo esto a los ríos y lagos… para finalmente terminar en los océanos.

¿Toda el agua de mar es salada en mismas cantidades?

No, el nivel de salinidad de las aguas no es el mismo en todos los sitios. Allí evidentemente depende de diversos aspectos. En ese sentido, si se indica que en el agua de mar existe un 35% de salinidad, es porque contiene 35 gramos de sal por litro en la zona donde se analizaron dichas cifras. Allí los factores que afectan tienen relación con el derretimiento del hielo, el movimiento de las olas y las corrientes oceánicas, el viento, la nieve, la lluvia y la evaporación.