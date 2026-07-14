A un mes del Eclipse Total Solar del 2026: ¿dónde se podrá ver y qué precauciones tomar? Todo lo que debes saber

Falta solo un mes para la llegada del eclipse total solar del 2026, y miles de personas ya se preparan para poder apreciar uno de los eventos astronómicos más espectaculares del año. No obstante, antes de poder disfrutar del fenómeno, es importante conocer las regiones donde será visible, además de algunas recomendaciones de seguridad que debes seguir para una mejor experiencia.

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Los eclipses solares totales son un fenómeno natural sorprendente, el cual es ampliamente admirado. No obstante, durante estos fenómenos es importante seguir una serie de recomendaciones de seguridad, como utilizar filtros solares certificados y evitar observar el sol directamente sin la protección, ya que esto podría acarrear daños permanentes a la vista.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el eclipse total solar 2026?

Será el próximo miércoles 12 de agosto del 2026, que se podrá vivir el histórico eclipse solar total del año, y si no quieres perderte este evento natural sorprendente, esto es todo lo que debes saber:

Dónde se podrá ver:

Toma en cuenta que la franja de totalidad, en donde la luna cubrirá al 100 por ciento al Sol, se desplazará por las siguientesregiones:

Zoa de eclipse total: Océano Ártico, Groenlandia, Islandia, norte de España y una pequeña región del norte de Portugal.

Escenario principal de observaciónpública: Dentro del territorio español, se espera que sea el centro de la observación pública, ya que la sombra total pasará al atardecer por ciudades como La Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, León, Zaragoza, Valladolid, Valencia y Palma de Mallorca

México y América del Norte

En el caso de México y gran parte de América del Norte, el eclipse no será total, pues únicamente se verá de forma parcial con un mínimo porcentaje de sombra, por lo que la mejor opción para seguir el fenómeno es por medio de la transmisión en vivo de la NASA.