Eclipse Solar 2026: ¿Cómo verlo si vives en México?

En agosto de 2026 las personas tendrán la oportunidad de presenciar uno de los eventos astronómicos más importantes; así es, estamos hablando del próximo eclipse solar el cuál podrá ser visible desde la Península Ibérica en más de 100 años, esto de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional. Sin embargo, si vives en México no podrás ver el eclipse de forma directa, pero no te preocupes ya que no todo son malas noticias pues la NASA hará una transmisión especial para que todas las personas puedan ver el eclipse desde la comunidad de sus hogares a través del dispositivo que lo deseen.

Eclipse Solar 2026: ¿Dónde y cuándo ver la transmisión de la NASA?

La transmisión oficial de la NASA se llevará a cabo el próximo 12 de agosto de 2026 la cuál se podrá ver a través del portal NASA Live; o bien, en su canal oficial de YouTube. En México podrás comenzar la transmisión a partir de las 11: 00 am (Hora centro de la Ciudad de México) por lo que te recomendamos conectarte a esa hora en punto para no perderte ningún detalle y admirar este evento astronómico.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar 2026?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España el eclipse será visible en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Algunos de los lugares en donde se podrá ver el eclipse en España son Coruña, Palma, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia. Por otro lado, es importante aclarar que en países como Canadá, Estados Unidos, Europa y África occidental, el eclipse se verá solo de forma parcial. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional y el Gobierno de España el eclipse “comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Illes Balears) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico”. Por otro lado, la duración del eclipse será de 4 horas y media aproximadamente.

¿Cuándo habrá otro eclipse solar?

Según lo reporta el Instituto Geográfico Nacional y el Gobierno de España “el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del siguiente año”, esto estará completando la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. Ahora bien, de acuerdo con el gobierno español “No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053”. Esto es, sin duda, para las personas es un evento sumamente especial ya que los eclipses son sucesos astronómicos completamente emocionantes y asombrosos que no suceden de forma seguida, especialmente este.