¿Por qué Sid Phillips se convierte en héroe en Toy Story?

Toy Story es una de las películas más queridas entre millones de cinéfilos, quienes ríen con las aventuras de Woody, Buzz Lightyear, Betty, Rex, Hamm, Slinky y otros personajes.

Como en toda cinta, los temidos villanos también se hacen presentes para darle más sabor a la historia.

Tal es el caso de Sid Phillips, un malvado niño que disfruta torturar a sus juguetes hasta dejarlos tuertos, sin pelo, con una pierna o descosidos.

Y aunque Sid es uno de los personajes más temidos de toda la saga, un usuario de Reddit asegura que en realidad es el verdadero héroe de los juguetes.

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¿Por qué Sid Phillips es el verdadero héroe de Toy Story?

La teoría surgió en Reddit, donde un usuario de las redes sociales notó que un barrendero con camiseta negra y calavera aparece en Toy Story 3.

El mencionado barrendero es Sid, quien acaba como recolector de basura después de ser un joven malcriado e irresponsable con sus estudios.

La teoría sugiere que Sid es el único personaje de Toy Story que sabe que los juguetes tienen vida y pueden hablar.

El joven tomó el trabajo de recolector de basura para salvar a todos los juguetes desechados, convirtiéndose en el verdadero héroe de la saga Toy Story.

Tal parece que Sid se arrepintió de todo lo que hizo de pequeño y decidió convertirse en buena persona ayudando a todos los juguetes posibles.

"Imagina a un chico que acaba de descubrir que los objetos inanimados están vivos. ¿Qué trabajo escogería? Sid no estaría en un trabajo desagradable, estaría intentando salvar a los juguetes. Ha escogido el único tipo de trabajo donde puedes rescatar artículos desechados. Sid está perfectamente equipado para arreglar los juguetes rotos que encuentra", confesó un usuario de Reddit sobre el don de Sid para reparar todo tipo de juguetes.

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