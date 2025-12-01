Vanessa Hudgens celebra con emoción el nacimiento de su bebé

Vanessa Hudgens y Cole Tucker celebran la llegada de su segundo hijo, un momento que no sólo llenó de alegría a su familia, sino que también conmovió a millones de seguidores en redes sociales. La actriz, ícono para la audiencia latina que creció viendo sus proyectos en Hollywood, compartió emocionantes imágenes desde el hospital que rápidamente se volvieron virales.

En la fotografía principal publicada en Instagram, Vanessa aparece recostada en la cama, tomada de la mano de Cole Tucker, el ex pelotero con quien ha construido una historia de amor sólida y discreta. Ambos lucen visiblemente conmovidos por la llegada del nuevo integrante.

“¡Lo logré, tuve otro bebé! El parto es una experiencia increíblemente emocionante. Un saludo a todas las mamás, es asombroso lo que nuestros cuerpos pueden hacer”, escribió Vanessa Hudgens, mensaje que generó una ola de comentarios de cariño. En pocas horas, la publicación superó los dos millones de “Me Gusta” y recibió felicitaciones de celebridades como Christina Milian, Cara Delevingne y Mario López.

Así fue el anuncio de su embarazo

Cuando Vanessa Hudgens anunció su segundo embarazo el pasado 12 de julio, sus seguidores celebraron con ella una nueva etapa en su vida familiar. La actriz reveló la noticia a un día de festejar el primer cumpleaños de su primogénito, nacido en 2024, un detalle que volvió aún más especial el anuncio.

Desde entonces, Hudgens ha compartido abiertamente su evolución como madre, calificando esta etapa como “el capítulo más difícil, agotador y gratificante” de su vida. La estrella asegura que la maternidad la ha transformado emocionalmente y le ha dado una nueva perspectiva sobre el amor y la resiliencia.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker: Una inusual historia de amor

La relación entre Vanessa Hudgens y Cole Tucker comenzó de manera inusual en 2020: una sesión de meditación por Zoom organizada en plena pandemia los llevó a cruzar caminos. Fue Vanessa quien dio el primer paso al enviarle un mensaje al deportista, gesto que terminó convirtiéndose en el inicio de una relación sólida y respetuosa.

La pareja mantuvo un bajo perfil hasta 2023, cuando anunciaron su compromiso. Meses después, en diciembre, se casaron en una boda íntima en Tulum, México, rodeados de naturaleza y de sus seres más cercanos.

Hoy, con la llegada de su segundo hijo, la actriz afirma que su familia es su mayor fuente de amor y estabilidad.