¿Apariciones en Ventaneando? Captan fantasma en el foro del programa.

La emisión de Ventaneando de este lunes 11 de octubre quedó marcada, no por las exclusivas del mundo del espectáculo, sino por una extraña aparición en el foro del programa.

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Fueron los televidentes quienes se dieron cuenta que además de Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda, Pedro Sola y Linet Puente, se encontraba alguien más a cuadro a sus espaldas.

Este suceso paranormal inmediatamente se convirtió en tendencia en redes sociales, pues el público se quedó en shock con lo que se veía detrás de una puerta.

No te pierdas Lo que la gente cuenta

Esta energía se dio cita en el foro de Ventaneando para recordarte que no te puedes perder ninguno de los capítulos de la nueva temporada de Lo que la gente cuenta, de lunes a jueves a las 7:30 pm por Azteca 7.

Cabe señalar que al final de la emisión de Azteca UNO, los conductores de Ventaneando recibieron un bolillo para el susto tras esta manifestación.

"Nuestros conductores no creían en fantasmas y hasta les tuvieron que dar un bolillo para el susto. No se pierdan el estreno de la nueva temporada de Lo que la gente cuenta a las 7:30 por Azteca Siete", citaron en un tuit.

¡Nuestros conductores no creían en fantasmas y hasta les tuvieron que dar un bolillo para el susto! 👀No se pierdan el estreno de la Nueva Temporada de #LoQueLaGenteCuenta a las 7:30 p.m. por @AztecaSiete. 📺 #Ventaneando pic.twitter.com/QUNS02k5CU — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 11, 2021

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