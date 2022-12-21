VIDEO: Santa Cláusula regresa en forma de serie para Disney.

Se vienen novedades importantes para quienes gustan de ver películas o series. Normalmente por estos días muchas personas descansan y eligen consumir alguna producción recientemente lanzada y para esta oportunidad la buena nueva pasa porque Santa Cláusula regresó en forma de serie.

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Para la ocasión Tim Allen se embarca en una temporada enfocada en la búsqueda de su sucesor, puesto que sus días como Santa han comenzado a pasarle factura: su magia va perdiendo el efecto y se siente alejado de su esposa e hijos.

Es información crucial como para ir teniendo en cuenta asique ahora pasemos a explicar cómo son las cosas.

¿Cómo regresa Santa Cláusula en forma de serie? Ya se compartió el tráiler de esta serie disponible en Disney+. Esta realización es una producción original de esta plataforma y dentro de lo que se vio podemos comprobar que ocurre el retorno de otros personajes de la franquicia cinematográfica e introduce a nuevos rostros que tendrán importancia en esta travesía para conseguir que el legado de Santa Claus se mantenga vivo.



Las palabras textuales con la que fue expresada la situación son las siguiente:

¡Scott Calvin está de regreso! Después de ser Papá Noel durante casi treinta años, está tan alegre como siempre. Pero a medida que la Navidad pierde popularidad, también lo hace su magia de Papá Noel. Scott lucha por mantenerse al día con las exigencias del trabajo, además de estar ahí para su familia. Al descubrir que hay una manera de retirarse de su puesto, Scott considera dejar el papel de Santa Claus y encontrar un sucesor digno para poder convertirse en un mejor padre y esposo

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La producción ya está visible y además del mismo Allen hay otros integrantes destacados como Elizabeth Allen-Dick como Austin Kane, la hija de Scott y Carol; Devin Bright como la nueva mano derecha de Papá Noel; Matilda Lawler como la elfa líder del equipo; Kal Penn el padre Simon; y Rupali Redd como Grace.

