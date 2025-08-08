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Hay destinos que no se eligen, y Saúl ‘Canelo’ Álvarez nació para pelear. El próximo 13 de septiembre no te pierdas la pelea del Canelo vs. Terence Crawford solo por Azteca 7.
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¿Dewey eres tu? Erik Per Sullivan es visto por primera vez después de 18 años
¡Erik Per Sullivan, actor que interpreto a Dewey en la serie Malcom el de en medio, fue captado en público por primera vez después de 18 años!
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Pegasus Fantasy III: Grand Finale llegó al Auditorio Nacional en donde cientos de fanáticos de Los Caballeros del Zodiaco se dieron a la tarea de disfrutar una noche fuera de este mundo.
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¡Así se vivió! Revive lo mejor del primer CCXP en CDMX
¡Así estuvo el ambiente durante esta primera edición del CCXP en la CDMX! Hubo de todo, cosplayers, celebridades, artistas, sorpresas y mucho más.
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