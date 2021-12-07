¿Por qué Mike Wazowski podría ser considerado un villano de Monsters Inc.?

Monsters, Inc. es una de las películas animadas con más teorías alrededor, ya que Mike Wazowski y sus amigos han inspirado a millones de cinéfilos en todo el mundo.

La reciente teoría viral en las redes sociales gira en torno a Mike Wazowski y su bajo rendimiento escolar en Monsters University, donde el monstruo verde demuestra que no es el más aplicado en la escuela.

Tras sus bajas calificaciones y mal rendimiento, Mike realiza un trato con la decana de la universidad que consiste en ganar las Monstruolimpiadas.

El monstruo de un solo ojo reúne a todo un equipo de amigos con bajo rendimiento escolar para ganar el evento deportivo más importante de la universidad.

Todos los monstruos se gradúan con éxito, pero su bajo rendimiento tiene repercusiones como ciudadanos adultos en Monstruopolis.

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¿Por qué Mike Wazowski es el verdadero villano de Monsters, Inc.?

La teoría sostiene que el pacto de Mike Wazowski con la directora de su universidad desató la crisis energética que vemos en Monsters, Inc.

Supuestamente, Monsters University bajó su rendimiento y comenzó a aceptar alumnos sin las capacidades necesarias para adaptarse al ámbito laboral.

Bile, George Sanderson, Scott, Terry y otros personajes formaron parte del equipo deportivo de las Monstruolimpiadas para salir de la universidad bien librados.

En la película de Monster, Inc. se puede ver a Waternoose hacer énfasis en que cada vez es más difícil espantar a los niños, ya que los monstruos son cada vez menos talentosos.

Y aunque todo es una teoría se sabe que Mike Wazowski logra redimirse, ya que el personaje se da cuenta que la risa de los niños produce más energía que sus gritos de espanto.

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